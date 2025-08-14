No todas las noches se le gana al Rey de Copas y por eso la euforia de los «bullangueros» que comenzó en el estadio Nacional luego se desplegó con todo a través de las redes sociales
He aquí algunos ejemplos
El Club Universitario más grande del mundo #VAMOSLAU 🇨🇱 pic.twitter.com/5MNr1XsJGc
— MarceloCheloGonzalez (@chelogonzalez02) August 14, 2025
💙🔥 ¡El Nacional tiembla! La hinchada azul hace sentir su aliento desde mucho antes del pitazo inicial
📲 Vive el minuto a minuto acá 👉 https://t.co/k9zy5Alnhl#Sudamericana #VamosLaU #LaGranConquista pic.twitter.com/cfWzFGL79J
— Al Aire Libre (@alairelibrecl) August 14, 2025
#VamosLaU pic.twitter.com/O5xoUm0Lwz
— Juan Valnzu (@juanvalnzu) August 14, 2025
amigos azules 💙♥️
gol de assadi con relato en portugués 🇧🇷 #VamosLaU 🤘🏽pic.twitter.com/aCmuVJ9uoP
— ste 🇧🇷🇨🇱🦉 (@steefrasson) August 14, 2025
Gollllllllllllll de mi Niño ctm… 🥷#VamosLaU 🤘🏼💙 pic.twitter.com/9rkp2hWzOu
— BullaD1X0N (@dixo_black_666) August 14, 2025
Weon que Golazo de Lucas Assadi
🥹🥹 #VamosLaU #CopaSudamericana pic.twitter.com/rxUvQQTdeN
— 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵𝓵𝓮 (@imdaniellerossi) August 14, 2025
/José Pablo Verdugo