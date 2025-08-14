No todas las noches se le gana al Rey de Copas y por eso la euforia de los «bullangueros» que comenzó en el estadio Nacional luego se desplegó con todo a través de las redes sociales

He aquí algunos ejemplos

El Club Universitario más grande del mundo #VAMOSLAU 🇨🇱🩵 pic.twitter.com/5MNr1XsJGc — MarceloCheloGonzalez (@chelogonzalez02) August 14, 2025

💙🔥 ¡El Nacional tiembla! La hinchada azul hace sentir su aliento desde mucho antes del pitazo inicial

📲 Vive el minuto a minuto acá 👉 https://t.co/k9zy5Alnhl#Sudamericana #VamosLaU #LaGranConquista pic.twitter.com/cfWzFGL79J — Al Aire Libre (@alairelibrecl) August 14, 2025

amigos azules 💙♥️ gol de assadi con relato en portugués 🇧🇷 #VamosLaU 🤘🏽pic.twitter.com/aCmuVJ9uoP — ste 🇧🇷🇨🇱🦉 (@steefrasson) August 14, 2025

/José Pablo Verdugo