Áyer miércoles siguieron jugándose los partidos de octavos de final de la Copa Sudamericana

Esta es la programación de los partidos de IDA:

Martes 12 de agosto

Once Caldas 1-0 Huracán. 18:00 horas. Estadio Palogrande.

Gol: 1-0, 57´Dayto Moreno (OC) de penal

América de Cali 1-2 Fluminense. 20:30 horas. Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Goles:0-1, 7´Yerson Candelo; 0-2, 15´Agustín Cannobio; 1-2, 90+ 3 Cristián Barrios (A)

Independiente del Valle 1-0 Mushuc Runa. 20:30 horas. Estadio Banco Guayaquil.

Goles: 1-0, 19´Claudio Spinelli

Miércoles 13 de agosto

Bolívar 2-0 Cienciano. 18:00 horas. Estadio «Hernando Siles».

Goles: 1-0, 18´Martín Cauteruccio (B); 2-0, 58´Damián Batallini (B)

Alianza Lima 2-0 Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio «Alejandro Villanueva».

Goles: 1-0, 76´Alan Cantero (A); 2-0, 88´Alan Cantero (A)

Universidad de Chile 1-0 Independiente. 20:30 horas. Estadio Nacional.

Gol: 1-0, 37´Lucas Assadi (U)

Jueves 14 de agosto