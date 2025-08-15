La Copa Libertadores 2025 entra en una de sus fases más apasionantes: los octavos de final, cuyos partidos de ida concluyeron ayer jueves 14 de agosto. La próxima semana son las revanchas

El martes 12 de agosto terminó empatado sin goles el duelo Fortaleza vs. Vélez Sarsfield, encuentro en que el defensa chileno Benjamín Kuscevic, pieza clave en la zaga del elenco brasileño salió lesionado a los 20 minutos y Claudio Baeza jugó todo el partido, mediocampista del Fortín. En paralelo, Atlético Nacional empató también sin goles con São Paulo, donde llegó hace poco Gonzalo Tapia, y estuvo en la banca. El cierre del día puso frente a frente a Peñarol y Racing Club con Brayan Cortés y Gabriel Arias, respectivamente, con triunfo por la cuenta mínima del cuadro uruguayo.

El miércoles 13 el foco de atención estuvo en el emblemático Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde Flamengo derrotó por la cuenta mínima a Internacional de Porto Alegre. No jugó Erick Pulgar, mediocampista del Mengo por estar leionado

Finalmente,ayer jueves 14 de agosto se jugarán tres encuentros con protagonismo chileno: Botafogo le ganó 1-0 a Liga de Quito con Fernando Cornejo, Universitario de Lima con Rodrigo Ureña cayó 0-4 frente a Palmeiras en Lima y Libertad empató sin goles con River Plate, donde Paulo Díaz volvió a ser fundamental para el gigante argentino.

Programación y Resultados octavos de final ida Copa Libertadores

Martes 12 de agosto:

Fortaleza 0-0 Vélez Sarsfield: 18:00 horas.

Goles: No hubo. Chilenos: Benjamín Kuscevic fue titular y salió lesionado a los 20′ (FOR); Claudio Baeza jugó todo el partido y recibió amarilla, Diego Valdés no fue citado por lesión (VEL)

Atlético Nacional 0-0 Sao Paulo: 20:30 horas.

Goles: No hubo. Chilenos:Gonzalo Tapia fue suplente (SP) Incidencias:14′ Edwin Cardona perdió un penal (ATN). 68′ Edwin Cardona perdió un penal (ATN)

Peñarol 1-0 Racing: 20:30 horas.

Gol: 1-0, 1-0, 78′ David Terans (PEÑ) Chilenos: Brayan Cortés es titular (PEÑ); Gabriel Arias es titular (RAC)

Miércoles 13 de agosto:

Cerro Porteño 0-1 Estudiantes de La Plata: 18:00 horas.

Gol: 1-0, 90+8′ Santiago Ascasibar (E)

Flamengo 1-0 Inter de Porto Alegre: 20:30 horas.

Gol: 1-0, 28′ Bruno Henrique (FLA)

Jueves 14 de agosto:

Botafogo 1-0 Liga de Quito: 18:00 horas.

Gol: 1-‘0, 1´Artur Guimaraes (B)

Universitario de Lima 0-4 Palmeiras: 20:30 horas.

Goles: 0-1, 7´Gustavo Gómez (P); 0-2, 12´José Manuel López (P); 0-3, Vitor Roque (P); 0-4, 75´José Manuel López (P)

Libertad 0-0 River Plate: 20:30 horas.

Goles: No hubo

/José Pablo Verdugo