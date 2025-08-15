Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron durante tres horas en la base militar de Elmendorf-Richardson, en un encuentro que, aunque marcado por gestos cordiales, no logró concretar un cese del fuego en la guerra que enfrenta a Rusia y Ucrania desde febrero de 2022.

Putin calificó la conversación como “constructiva” y desarrollada en un “ambiente de respeto mutuo”. Trump, por su parte, sostuvo que “hubo algunos avances” y describió la cita como “extremadamente productiva”.

Pese a esas valoraciones, las posiciones sobre la tregua permanecieron distantes. Putin invitó a Trump a Moscú para continuar el diálogo, mientras que el presidente estadounidense anunció que se comunicará por teléfono con Volodímir Zelenski y otros líderes europeos para informarles sobre los resultados del encuentro con el jefe del Kremlin.

