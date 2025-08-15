En unemocionante encuentro por la fecha 20 de la Liga de Primera División, Unión Española y Deportes Iquique igualaron 2-2 en el Estadio Santa Laura, resultado que no sirvió de mucho para ambos equipos, pues permanecen en la zona de descenso de la tabla de posiciones.

En los primeros minutos del partido, el equipo local era dominador del encuentro. Sin embargo, a los 10 minutos, una mala salida desde el fondo con Gonzalo Castellani, fue aprovechada por Edson Puch que sorprendió con un sombrerito a Martín Parra, poniendo en ventaja a Deportes Iquique. Cerca del final del primer tiempo, Ignacio Jeraldino a los 42′ logró empatar transitoriamente.

En la segunda parte, Enzo Hoyos a los 78′ puso el 2-1 mediante lanzamiento penal, el cual no fue anulado por el juez Felipe González, quien vio una falta de Bianneider Tamayo sobre Álvaro Ramos, pero solo fue un choque entre ambos.

Ya sobre el final una nueva polémica si generaba en Santa Laura, cuando el juez del partido cobro una falta de Marcelo Jorquera sobre Kevin Conbtreras como tiro libre a favor del cuadro local, pero que tras la revisión del VAR fue finalmente cobrado lanzamiento penal, el que fue cobrado por Cristián Insaurralde a los 87 minutos, dejando así un empate final de 2-2, que no dejó a nadie conforme.

Con este resultado, Unión Española se mantiene penúltimo con 14 puntos, mientras que Deportes Iquique es el colista con 11 unidades.

El próximo partido de Unión Española será contra Universidad Católica, en la inauguración del Claro Arena, el sábado 23 de agosto a las 20:00 horas. Por su parte, Deportes Iquique recibirá a Ñublense el domingo 24 a las 17:30 horas.

Por Ignacio Soto Bascuñán