El juez principal será Cristián Garay, quien estará acompañado por Alejandro Molina y José Retamal como asistentes en las bandas. En el rol de cuarto árbitro fue nombrado Héctor Jona, mientras que el equipo del VAR estará compuesto por Gastón Philippe y Carlos Venegas, según la información oficial entregada por la Comisión de Árbitros de la ANFP.

¡Qué manera de comenzar el Clásico!

Antes del minuto de juego, gravísimo error de Fernando De Paul al salir a cortar una pelota fácil que caía en el punto penal. Obstaculizado por Fernando Zampedri le dio un manotazo suave al balón y le dejó servido el gol a Cristián Cuevas.

El arquero albo reclamó una falta, pero no hubo absolutamente nada. Tanto es así que Cristián Garay ni siquiera tuvo que ir a revisar el VAR ya que estaba de frenta a la jugada y sancionó de inmadiato la conquista.

Y en la segunda llegada al arco de Colo Colo, segundo gol de Universidad Católica.

Tiro libre ejecutado desde la izquierda por Cristián Cuevas. Pelota al primer palo y anticipo de Tomás Asta-Buruaga para peinar la pelota y anotar el sgeundo tanto, otra vez con la colaboración de Fernando De Paul que trató de rechazar con los pies y no hizo otra cosa que confirmar el gol.

En los 15´la primera llegada con peligro de Colo Colo. Pelotazo largo de Sebastián Vegas, pique de Javier Correa que incluso le ganó la disputa a Vicente Bernedo. Sin embargo, la pelota se le fue larga y su tiro con poco ángulo salió ancho.

Cinco minutos más tarde y otra vez Correa, que vuelve a ser el jugador más destacado de los albos. Esta vez el argentino pudo rematar al cro y rechazó bien con los pies Bernedo.

El problema es que al otro lado, cada vez que llega Universidad Católica -especialmente con centros aéreos- la defensa alba , incluido por supuesto su arquero, hace agua por todos lados.

En dos minutos, por ejemplo, hubo una pelota en el palo ante otro cabezazo de Asta-Buruaga (que en todo caso estaba off side) y de inmediato un centro bajo de Clemente Montes no lo pudo empalmar en la punta del área chica el juvenil Diego Corral.

El partido es de ida y vuelta, porque a los 23´lo tuvo Lucas Cepeda y estuvo otra vez muy bien en el achique el arquero cruzado.

Y a los 32´lo que no hubiera imaginado ningún hincha de Universidad Católica y no lo hubiera soñado en la peor de sus pesadilla un hincha de Colo Colo. Porque otro centro al área, la defensa se equivocal al hacer la línea del offside, De Paul vuelve a fallar en la zalida y Fernando Zampedri con el arco desguarnecido marcó su primer gol en el estadio Monumental.

Y antes que se fueran al descanso, una cuota de esperanza para Colo Colo.

Porque llegó el descuentp que hace pensar en una eventual y casi heroica remontada en el segundo tiempo.

Centro de Cepeda desde la izquierda, pivoteó de Correa en una punta del área, la plota llegó a la izquioerda por donde venía entrando Erick Wiemberg que fusiló a Bernedo para marcar el descuento.

Por lo menos una esperanza, por lo menos una pequeña ventana de ilusión para el segundo tiempo

Un solo cambio determinó Jorge Almirón para enfrentar el segundo tiempo y dar vuelta el resultado: Claudio Aquino por Alan Saldivia, bajando Mauricio Isla como marcador de punta derecho y jugando ahora con línea de 4, modificando el esquema del primer tiempo.

Sin embargo, como una pesadilla repetida, antes del minuto de juego otra vez gol de Cristián Cuevas. Gran jugada previa de Clemente Montes quedó en el camino a quien le saliera al paso por la izquierda. Centro pasado, muy mal rechazo de Vegas y empalme de primera del Cimby, esta vez con pierna derecha para clavar la pelota en un ángulo.

Otros dos cambios en Colo Colo. Entran Francisco Marchant y Esteban Pavez. Salen Arturo Vidal y Victor Felipe Méndez.

Y desde la tribuna, lo que faltaba, un proyectil dirigido hacia el lugar donde trabajaban los suplentes de Universidad Católica que impactó de lleno a Alfred Canales. Lo que significa que no solamente tendrá que lamentar Colo Colo una goleada, sino que una probable sanción al estadio Monumental

Universidad Católica ya con el partido asegurado,comenzó a mover la banca: Ingresaron Leehnan Romero, Euard Bello e Ignacio Perez por Clemente Montes, Fernando Zampedri y Cristián Cuevas.

Lo que faltaba se jugó solamente para cumplir con el reglamento y para escuchar cantar al Monumental a voz en cuello: «Ya se va, ya se va, Almirón ya se va».

Y lo que se fue, definitivamente, fue este partido que los colocolinos querrán olvidar muy pronto. Como cada una de las situaciones horrendas que han marcado este Centenario maldito.

Que deja como último corolario a un rival clásico celebrándole una goleada en su propia casa y completando así la marca poco envidiable y seguramente inédita de haber perdido tres clásicos en forma consecutiva y en un solo año

/José Pablo Verdugo. Fotos y videos: TNT Sports