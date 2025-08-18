Todos los resultados de la fecha 20

 Viernes 15 de agosto

Unión Española 2-2 Deportes Iquique 15:00 horas en el Estadio Santa Laura

Unión La Calera 1-1 Deportes La Serena 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.

Sábado 16 de agosto

  • Ñublense 1-0 Palestino a las 12:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.
  • Colo Colo 1-4 Universidad Católica a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.
  • O’Higgins 1-0 Cobresal a las 18:30 horas, estadio a definir.

Domingo 17 de agosto 

  • Universidad de Chile 1-3 Audax Italiano a las 12:30 horas en el Estadio Nacional.
  • Huachipato 4-0 Deportes Limache a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato.
  • Coquimbo Unido 2-1 Everton a las 17:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

