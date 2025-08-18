Todos los resultados de la fecha 20
Viernes 15 de agosto
Unión Española 2-2 Deportes Iquique 15:00 horas en el Estadio Santa Laura
Unión La Calera 1-1 Deportes La Serena 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.
Sábado 16 de agosto
- Ñublense 1-0 Palestino a las 12:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.
- Colo Colo 1-4 Universidad Católica a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.
- O’Higgins 1-0 Cobresal a las 18:30 horas, estadio a definir.
Domingo 17 de agosto
- Universidad de Chile 1-3 Audax Italiano a las 12:30 horas en el Estadio Nacional.
- Huachipato 4-0 Deportes Limache a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato.
- Coquimbo Unido 2-1 Everton a las 17:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
José Pablo Verdugo
