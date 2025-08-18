El candidato Rodrigo Paz dio la gran sorpresa en las elecciones de Bolivia. Con el 96% del conteo rápido oficial, el postulante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que no aparecía entre los favoritos, lidera la primera vuelta con el 32% de los votos. En segundo lugar se ubica el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, de Libre, con un 26,9%. De confirmarse la tendencia, ambos se enfrentarán el próximo 19 de octubre en el primer balotaje presidencial de la historia del país.

El tercer puesto corresponde al empresario Samuel Doria Medina, con el 20,3%, pese a ser uno de los favoritos en las encuestas. Más atrás aparece Andrónico Rodríguez (8%), el mejor posicionado de la izquierda, mientras que el oficialista Eduardo Del Castillo apenas alcanza el 3,1%, confirmando la debacle del Movimiento al Socialismo (MAS), que pierde el poder tras dos décadas de hegemonía.

Los resultados provienen del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El vocal electoral Gustavo Ávila aclaró que “su único propósito es informar a la ciudadanía, a las organizaciones políticas y a los medios de comunicación. En ningún caso sustituirán al cómputo oficial”.

Para haber ganado en primera vuelta, la normativa exigía superar el 50% de los votos, o alcanzar al menos un 40% con diez puntos de ventaja sobre el segundo candidato. Ninguno cumplió esos requisitos.

El panorama electoral marca un giro histórico: por primera vez en 20 años, un candidato ajeno al MAS se encamina a la presidencia, poniendo fin a la hegemonía de la izquierda en Bolivia.

