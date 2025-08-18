Universidad de Chile perdió con Audax Italiano y quedó a 9 puntos del puntero Coquimbo Unido.

En las redes sociales entraron a buscar un culpable y lo encontraron: Leandro Fernández

He aquí algunos ejemplos:

Gustavo Alvarez apostando por Leandro Fernandez.#VamosLaU pic.twitter.com/nX38k25kmr — Perro con Sombrero (@felipe0293) August 17, 2025

Este partido se perdió con el cambio de Calderón por Leandro Fernández… Se desordenó la defensa, le hicieron los goles, y Fernández fue un jugador menos para el equipo…

No mas Fernández hasta que esté recuperado, no hizo ni una buena ctm#VamosLaU que todavía queda campeonato — Ermin Galle (@ErminGalle) August 17, 2025

Espero que Leandro Fernández no se ponga nunca mas la camiseta de la U — HORMAZABALISMO (@fabiuch15) August 17, 2025

Lo de Leandro Fernández es anti competitivo. Qué no juegue más en mi equipo porfavor. — Bastián Alonso ⚽ (@BALONso__) August 17, 2025

Mientras tanto Leandro Fernandez: pic.twitter.com/yQNAUEznvv — Quico de la U (@ELMAGOMORANDE) August 17, 2025

