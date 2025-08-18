Del sable láser de Darth Vader a la varita de Harry Potter, pasando por el látigo de Indiana Jones: más de mil piezas legendarias del cine saldrán a subasta en Los Ángeles (EE.UU.) entre el 4 y el 6 de septiembre, con un valor total estimado en 10 millones de dólares.

Algunos de estos objetos —como el neuralizador de Men in Black (1997) o el casco de Sauron de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001)— fueron exhibidos en Londres en una muestra organizada por la casa de subastas Propstore, responsable del evento.

La joya de la venta será la espada láser utilizada por Darth Vader en El Imperio Contraataca (1980) y El Retorno del Jedi (1983), con un precio estimado entre uno y tres millones de dólares. Este icónico sable fue empuñado en el duelo contra Luke Skywalker que marcó a toda una generación de espectadores.

Entre los artículos más codiciados también figura la varita usada por Daniel Radcliffe en Harry Potter y el Prisionero de Azkaban (2004), valorada entre 30.000 y 60.000 dólares; una máscara de Deadpool (2016) que llevó Ryan Reynolds, estimada entre 12.000 y 24.000 dólares; una claqueta original de Tiburón (1975); y un vestido que Jane Fonda lució en Barbarella (1968).

La lista de objetos incluye piezas de franquicias como Piratas del Caribe, Los Vengadores, Saw, James Bond, Rambo, Star Trek, Alien y Spiderman. Todos estarán disponibles para pujas presenciales, en línea o por teléfono desde el Petersen Automotive Museum.

