De acuerdo a la encuesta Pulso Ciudadano, Jeanette Jara sería la vencedora en Primera vuelta con 5 puntos de ventaja sobre José Antonio Kast. Sin embargo, en la Cadem el que gana es el Repúblicano con 4 puntos por sobre la candidata comunista.

Este es el detalle de ambas encuestas publicadas el Fin de Semana:

Pulso Ciudadano

En primera vuelta presidencial, con lista cerrada y si las elecciones fueran este domingo, que la votación estaría encabezada por la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) con 26,2% (0,8 puntos más que hace dos semanas), seguida por el republicano José Antonio Kast con 21,4% (un punto menos que hace un mes).

Tercera está la postulante de Chile Vamos, Evelyn Matthei 13,8% (2,6 puntos menos), seguida por el libertario Johannes Kaiser con el 7,9% (2,1 puntos más), que sobrepasa a Franco Parisi que alcanza un 7,5% (1,6 puntos menos). Luego aparecen Marco Enríquez Ominami con 2,9 (1,3 puntos más), Harold Mayne-Nicholls con 1% (0,3 puntos menos) y Eduardo Artés con 0,1%.

Voto decidido. Un 68,3% de la población declara que está muy decidido/decidido por quién votar en la primera vuelta presidencial de noviembre.

Un 16,6% declara que está medianamente decidido y un 15,1% declara que está poco/nada decidido por quién votar en esta primera vuelta.

En cuanto a los candidatos por los cuáles jamás votaría en una elección presidencial, en mención espontánea, Jeannette Jara lidera con 35,4%, seguida por José Antonio Kast con 27,3%, Johannes Kaiser con 9,4% y Evelyn Matthei con 2,1%.

Escenarios de segunda vuelta. En una eventual segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, un 40,8% votaría por el republicano y un 31,9% por la candidata oficialista. Un 16,1% sufragaría nulo/blanco, un 7,5% no sabe y 3,7% no votaría.

En una segunda vuelta entre Jeannette Jara y Evelyn Matthei, un 34,1% votaría por la candidata de Chile Vamos y un 31,2% lo haría por la exministra del Trabajo. Un 22,1% sufragaría nulo/blanco, un 7,9% no sabe y 4,7% no votaría.

Aprobación presidencial. En la primera quincena de agosto 2025, el Presidente Gabriel Boric obtiene una aprobación de un 26,4%, (1,1 puntos menos con relación a la aprobación del anterior sondeo, y una desaprobación de un 63,3%, (1,2 puntos con relación a la desaprobación de hace dos semanas). Un 10,3% no sabe cómo evaluar su gestión.

CADEM:

El republicano José Antonio Kast se mantiene en el primer lugar con 29% de preferencias con un alza de un punto en relación a la semana pasada.

Jeannette Jara cae un punto para llegar a 25% sumando 6 puntos de baja en dos semanas, mientras que la postulante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aparece en el tercer lugar, cayendo dos puntos de 16% a 14%, superando a Franco Parisi, quien se mantiene en 12%.

De esta forma, Kast amplía su ventaja de 2 a 4 puntos sobre Jara en una semana, mientras que Matthei queda 15 puntos por debajo del republicano y 11 puntos por debajo de la candidata oficialista.

A su vez, Matthei vuelve a caer, después de que la semana pasada lograra un repunte de cinco puntos.

Después se ubican el libertario Johannes Kaiser con 7% (dos puntos másque hace siete días), mientras que Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls tienen 1%.

Preferencia presidencial espontánea. En este punto, Kast encabeza las preferencias con 27%, seguido por Jara con 25%, Matthei con 12% y Parisi con 11%.

Aprobación presidencial. Por su parte, en esta tercera semana de agosto, un 32% (3 puntos menos que la semana pasada) aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y un 66% (4 puntos más que hace siete días) lo desaprueba.

