Este fue el segundo gol de Audax Italiano, convertido por Eduardo Vargas contra su ex club, Universidad de Chile.

Eduardo Vargas, ex Nacional, convirtió un gol en la victoria de Audax Italiano por 3-1 ante su ex equipo, U de Chile. pic.twitter.com/6SJTKd38BR — 𝐒𝐨𝐦𝐨𝐬 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 (@SomosNacional1) August 17, 2025

Y estas fueron las ssensaciones que tuvo Eduardo Vargas, anotar un gol, propinarle una derrota muy importante a su exquipo y reencontrarse con antiguos compañeros y amigos:

«Es algo lindo, extraño. Feliz por el gol y la verdad que fue algo muy lindo marcarle a este gran equipo que quiero mucho, que me abrió las puertas y al que le debo mucho. Pero ahora soy jugador de Audax y voy a dar lo mejor por el equipo que estoy defendiendo”.

“Universidad de Chile es un equipo muy duro, difícil. Viene con una confianza tremenda. Hoy hicimos lo que teníamos que hacer, marcamos y valoramos el triunfo”.

“Me estoy sintiendo bien. Agarrando ritmo todavía. Este partido a las 12.30 se siente más. Con los entrenamientos vamos mejorando”

José Pablo Verdugo