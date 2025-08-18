La previa del partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano tenía como condimento el regreso de Eduardo Vargas al Estadio Nacional. El delantero nacional, eso sí, esta vez lo hacía con la camiseta de los itálicos. Y la verdad es que el atacante terminó siendo un verdugo para los azules, pues anotó el segundo gol en la victoria por 3-1 de los dirigidos por Juan José Ribera ante los azules.

A los 2 minutos, la U avisaría por intermedio de Lucas Di Yorio. El delantero recibió un pase de Javier Altamirano, el atacante remató y el balón se fue levemente elevado.

En el primer cuarto de hora no hubo llegadas de peligro en ninguna de las dos porterías; pese a que la U era un claro dominador del balón, no encontraba los espacios al tener una defensa bien cerrada por partes de los itálicos, que también trataban de salir en contragolpe o buscar el pelotazo largo hacia Eduardo Vargas.

Recién en los 30 minutos llegó Audax Italiano a través de Eduardo Vargas. El atacante recibió en la medialuna del área, aguantó la marca y remató, pero el balón se fue por un costado del arco de Gabriel Castellón.

En el minuto 35 se cobraría un penal a favor de los azules. El ataque es por el sector derecho con Fabián Hormazábal, el lateral que tira el centro; la defensa audina no puede despejar el balón y es el defensor Cristóbal Muñoz quien derriba a Di Yorio en el área, cobrándose la pena máxima. Sin embargo, todo sería anulado por el VAR al no haber una falta sobre el delantero. Todo seguía 0-0.

Ya sobre el final de la primera parte, Altamirano tuvo un remate después de un lanzamiento de esquina, que el portero Tomás Ahumada terminó encontrándose con el balón.

Ya en el segundo tiempo, los itálicos avisarían a los 58´por medio de Jorge Espejo, con un remate de media distancia. Y, dos minutos después abriría el marcador gracias a Luis Riveros, quien remató en área chica y puso las cosas 1-0 para la visita.

Pero todo empeoraría para los azules, pues un minuto después los dirigidos por Juan José Ribera se pondrían 2-0 arriba, gracias a un gol de Eduardo Vargas, que alcanzó a conectar en área chica un remate de Esteban Matus. Balde de agua fría para los de Álvarez.

En los 69´ probó Assadi y el balón se fue por un costado. Le costaba al equipo local llegar con profundidad.

A los 85´los azules descontarían por medio de Di Yorio, que aprovechó un centro de Hormazábal y cabeceó en el área para dejar todo 2-1.

Pero ya en el cuarto minuto de descuento, Leonardo Valencia colocaría la lápida con un remate ajustado al palo derecho de Castellón y dejaría todo 3-1 a favor de los itálicos.

Con esta derrota, Universidad de Chile se queda en el segundo puesto con 38 puntos, mientras que su verdugo es tercero con 37 unidades. La próxima fecha los azules serán locales ante Everton de Viña del Mar, mientras que los tacos recibirán al líder Coquimbo Unido en el Bicentenario de La Florida.

Por Ignacio Soto Bascuñán