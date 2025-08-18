Esta es la programación completa de la Fecha 21 del Torneo de Ascenso
DOMINGO 17 DE AGOSTO
Estadio: Municipal de San Bernardo
Magallanes 3:4 Cobreloa
Goles: 0-1,11′ Gustavo Gotti (COB); 0-2, 23′ Alex Valdés (COB); 0-3, 28′ Gustavo Gotti (COB); 0-4, 41′ Iván Ledezma (COB); 1-4, 45+2′ Facundo Peraza (MAG); 2-4, 74′ Facundo Peraza (MAG); 3-4, 82′ Matías Vásquez (MAG)
Estadio: Calvo y Bascuñán
Antofagasta 0:0 Deportes Recoleta
Goles: No hubo:Incidencias; 37′ Expulsado Richard Paredes (ANT)
SÁBADO 16 DE AGOSTO
Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla
Deportes Copiapó 2:1 Deportes Concepción
Goles:1-0, 16′ Matías Gallegos (COP); 2-0, 23′ Thomas Jones (COP); 2-1, 81′ Brayan Valdivia (CON)
Estadio: Municipal de Molina
Curicó Unido 0:1 Rangers
Gol:0-1, 23′ Matías Sandoval (RAN) Incidencias:80′ Expulsado Carlos Herrera (CUR); 90+8′ Expulsado Agustín Mora (RAN)
Estadio: Municipal de San Felipe
Unión San Felipe 1:0 San Luis
Gol:1-0, 42′ Sergio Vergara (USF) 56′ Expulsado Tiago Ferreyra (SL)
VIERNES 15 DE AGOSTO
Estadio: Germán Becker
Deportes Temuco 0:2 Santiago Wanderers
Goles: 0-1, 41′ Ethan Espinoza (SW); 0-2, 85′ Jorge Paul Gatica (SW)
Estadio: Ester Roa Rebolledo
Universidad de Concepción 4:1 San Marcos de Arica
Goles:1-0, 13′ Benjamín Sáez (UDC); 2-0, 19′ Luis Rojas (UDC); 3-0, 66′ Bastián Ubal (UDC); 3-1, 81′ Marcos Camarda (SMA); 4-1, 90+4′ Rodrigo Olivares (UDC)
Estadio: Municipal de La Pintana
Santiago Morning 0:1 Deportes Santa Cruz
Gol:0-1, 78′ Martiniano Moreno (DSC)
/José Pablo Verdugo