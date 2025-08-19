Así fue la llegada de Universidad de Chile a Buenos Aires (ver fotos y videos):

Universidad de Chile tendrá una importante baja para el encuentro de mañana miércoles: se trata de Israel Poblete, quien salió lesionado en el partido con Audax Italiano y no viajó a Buenos Aires.

En cambio si integró la delegacion Maximiliano Guerrero, quien no pudo estar en el compromiso de IDA ante los argentinos, pero ahora ya se recuperó de su lesión y seguramente irá a la banca en Avellaneda

/José Pablo Verdugo

