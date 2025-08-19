No queda la menor duda que el ciclo de Jorge Almirón llegó a su fin en Colo Colo. Pero aún no se ha podido firmar el finiquito. Esto, porque Aníbal Mosa se presentó este lunes en el Estadio Monumental con tal de que el directorio de Blanco y Negro pudiera oficializar la salida de Jorge Almirón.

Pero, no se pudo llevar a acabo la reunión porque el “bloque Vial” no se hizo presente en el estadio Monumental.

“Tenemos un preacuerdo, a la espera de ratificarlo. Esperábamos que lo hiciéramos hoy, pero tendremos que esperar hasta mañana a las 3 de la tarde. Queríamos ahorrarnos este proceso, ganar el entrenamiento de hoy y mañana para cerrar el proceso de Jorge armónicamente y colocar un interinato, pero tendrá que esperar hasta mañana”,

ALMIRÓN YA ESTÉ FUERA

Lo dejó en claro el propio entrenador de los albos, dando una breve conferencia de prensa, en la que repitió varias veces la palabra «descomprimir» y anticipó que habrá una resolución definitiva en las próximas horas, ya que «a esta hora se encuentran conversado mi representante y el Presidente del club».

🗣⚽🏁 El lunes habrán novedades, según el DT Jorge Almirón habló en la sala de conferencias del Estadio Monumental, tras la dura goleada que sufrió con #ColoColo ante #LosCruzados en #ElClásico188, en lo que pareció ser su despedida del club. Más noticias en… pic.twitter.com/SKPQSAeaj9 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 16, 2025

Importante fue lo que dijo Carlos Cortés, representante del Bloque Vial-Ruiz Tagle en el directorio de la concesionaria, quien le puso la lápida a la continuidad del estratega argentino y fue claro en señalar que la situación es “insostenible”, contrariando lo que sostenían los opositores a Aníbal Mosa, que hasta este fin de semana respaldaban la continuidad de Jorge Almirón.

LA CONFIRMACIÓN DEFINITIVA: SE ACABÓ

“Con el presidente decidimos dar por terminado el proceso, todo lo demás no será problema y es una formalidad. Queremos lo mejor para Colo Colo, vivimos momentos muy lindos y quizás esto sirva para descomprimir la situación y volver a empezar”, tajante respuesta de Pablo Del Río, representante de Jorge Almirón al diario El Mercurio.

Debido a lo anterior Aníbal Mosa estuvo reunido este domingo por un largo rato con Héctor Tito Tapia, actual jede de las divisiones menores del club. Dicha reunión, apunta a que el ex jugador y entrenador del Cacique, asumiría de manera interina este lunes y probablemente sea quien dirija al equipo popular ante Palestino.

