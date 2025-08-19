Como en un “Día de la Marmota”, el comunicador Karol Lucero enfrenta una nueva polémica, luego de que la DJ y ex carabinera Ilaisa Henríquez, conocida como DJ Isi Glock, relatara en el programa Primer Plano haber mantenido un encuentro sexual con él en las oficinas de Like Media, medio que Lucero lidera.

Henríquez afirmó que el episodio ocurrió hace dos semanas, cuando llegó al lugar como reemplazo de un sonidista. Según su versión, los coqueteos comenzaron de inmediato, al punto de pensar que Lucero estaba separado debido a su forma de relacionarse con otras mujeres.

La DJ agregó que tras el encuentro podría estar embarazada, ya que no tomó la pastilla del día después.

La respuesta de Lucero: entre el mea culpa y la sospecha

Consultado por la periodista Paula Escobar, Karol Lucero reconoció sin rodeos: “Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí”.

No obstante, también cuestionó las intenciones de Henríquez: “Estoy seguro de que esto lo planeó, salir en TV y que le van a pagar. Pero eso no es excusa. El casado soy yo y no debí hacerlo”, señaló, asumiendo su responsabilidad en el hecho.

Y los memes obviamente no se hicieron esperar:

