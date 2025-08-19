Que nuestro país ha cambiado, que duda cabe, que esto haya sido para mejor es muy lejos de nuestra realidad, mentir es algo inherente al ser humano, y reconocerlo es algo que no siempre sucede, pero cuando son descubiertos y no hay argumento para seguir negando lo innegable, eso es ser muy cara de jara, porque decirlo al revés no es respetuoso.

Existen las mentiras piadosas, o mentiras menores ya sea por una broma, ocultar algo que tal vez no es tan grave o al menos no ocasionará más problemas si hubiere dicho la verdad. Distinto es predicar qué, la candidata a sentarse en el máximo asiento destinado sólo a unos pocos privilegiados, para que nos represente a los 20 millones de chilenos, con alguien cuyo lema lo dijo públicamente el “No mentir jamás” ha olvidado lo dicho y por ende, demuestra que el lema que le acomoda es “tu pasado te condena”.

Nos preocupa que la ideología que ella profesa, no les enseñen que la verdad vamás allá de conseguir objetivos, y que la “mentira” es detestable y que cuando son descubiertas lo siguen negando como si nada, y que se inculca a los jóvenes que abrazan ideales tan grotescos en base a la falta de la verdad. Hay un refrán que refleja esto “es más fácil pillar a un mentiroso que a un ladrón”

Nuestro país, cansado de tan desastroso gobierno, del cual sus integrantes pretenden un continuismo a toda costa, nos recuerda que “el hombre puede tropezar 2 veces con la misma piedra”, cuando se dice, la gente tiene derecho a cambiar de parecer, de equipo de fútbol, de religión, de sexo, sin embargo, hay cosas básicas, como es la moral, la envidia y la mentira, con tal de mantenerse o hacerse del poder, no importando el costo o el disfraz que adquiera ya que “ aunque la mona se vista de seda, mona queda”.

Posteriormente, relativizó sus dichos y llamo “tendencia a la literalidad” ósea quien pretende ser presidente de nuestro país, del continuismo de un gobierno que llegó a destruirlo todo, dejando las arcas en ruinas, nos quiere decir que el mentir no es tan grave, y todo sirve. Ese es el nivel de esta mujercita que estuvo a cargo del ministerio que sólo creó 141 empleos y una cesantía en las mujeres del 10%, su peor nivel en los últimos años.

Escrito para El Diario de Santiago por Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com