Entre hoy y el próximo jueves se disputarán los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde la Universidad de Chile intentará mantener su ventaja mínima frente a Independiente en su visita a Avellaneda.

A continuación, los días y horarios de cada encuentro:

Martes 19 de agosto

  1. Once Caldas (COL) vs. Huracán (ARG) – 18:00 horas, Estadio Palogrande, Manizales.
  2. Mushuc Runa (ECU) vs. Independiente del Valle (ECU) – 20:30 horas, Estadio Bellavista, Ambato.
  3. Fluminense (BRA) vs. América de Cali (COL) – 20:30 horas, Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

Miércoles 20 de agosto

  1. Cienciano (PER) vs. Bolívar (BOL) – 18:00 horas, Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
  2. Universidad Católica (ECU) vs. Alianza Lima (PER) – 20:30 horas, Estadio Olímpico Atahualpa, Quito.
  3. Independiente (ARG) vs. Universidad de Chile (CHI) – 20:30 horas, Estadio Libertadores de América, Avellaneda.

Jueves 21 de agosto

  1. Godoy Cruz (ARG) vs. Atlético Mineiro (BRA) – 18:00 horas, Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza.
  2. Lanús (ARG) vs. Central Córdoba (ARG) – 20:30 horas, Estadio Ciudad de Lanús.

Estos fueron los resultados de los partidos de IDA:

Martes 12 de agosto

  • Once Caldas 1-0 Huracán. 18:00 horas. Estadio Palogrande.

Gol: 1-0, 57´Dayto Moreno (OC) de penal

  • América de Cali 1-2 Fluminense. 20:30 horas. Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Goles:0-1, 7´Yerson Candelo; 0-2, 15´Agustín Cannobio; 1-2, 90+ 3 Cristián Barrios (A)

  • Independiente del Valle 1-0 Mushuc Runa. 20:30 horas. Estadio Banco Guayaquil.

Goles: 1-0, 19´Claudio Spinelli

  • Miércoles 13 de agosto

    • Bolívar 2-0 Cienciano. 18:00 horas. Estadio «Hernando Siles».

    Goles: 1-0, 18´Martín Cauteruccio (B); 2-0, 58´Damián Batallini (B)

    Alianza Lima 2-0 Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio «Alejandro Villanueva».

    Goles: 1-0, 76´Alan Cantero (A); 2-0, 88´Alan Cantero (A)

    • Universidad de Chile 1-0 Independiente. 20:30 horas. Estadio Nacional.

    Gol: 1-0, 37´Lucas Assadi (U)

Jueves 14 de agosto

    • Atlético Mineiro 2-1 Godoy Cruz. 18:00 horas. Arena MRV.

    Goles: 0-1, 37´Santino Andino; 1-1, 67´Tomás Cuello (AM); 2-1, 89´Hulk

    • Central Córdoba 1-0 Lanús. 20:30 horas. Estadio «Alfredo Terrera».

    Gol: 1-0, 58´Gastón Verón (CC)

