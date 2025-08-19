«A Universidad de Chile hay que ganarle como sea, con trampas, con un gol con la mano, da lo mismo» contestó con ironía Julio Vaccari a un periodista que le preguntó si su futo en el club dependía delñ resultado del miércoles

Vea y escuche a Julio Vaccari el entrenador de Independiente

  • Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo

Artículos relacionadosMás del autor