«A Universidad de Chile hay que ganarle como sea, con trampas, con un gol con la mano, da lo mismo» contestó con ironía Julio Vaccari a un periodista que le preguntó si su futo en el club dependía delñ resultado del miércoles
Vea y escuche a Julio Vaccari el entrenador de Independiente
“Vos de nuevo me querés echar, eh. ¿Vos considerás que me tengo que ir? ¡VOS NO EVALUÁS NADA, UN PROCESO!”.
El cruce de Julio Vaccari contra UN PERIODISTA de Independiente, en plena rueda de prensa. ⚠️🗣️pic.twitter.com/mWNl2vSL03
— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 17, 2025
Julio Vaccari DT de Independiente: El Miércoles hay que ganar como sea 🥵🔥😂#VamosLaU💙❤️ @CokeHevia @gonzalofullu pic.twitter.com/V3GfVnyw9l
— PatoCasiDeLa🅱️ (@patocasidelaB) August 18, 2025
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/José Pablo Verdugo