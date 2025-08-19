Vea y escuche a Julio Vaccari el entrenador de Independiente

“Vos de nuevo me querés echar, eh. ¿Vos considerás que me tengo que ir? ¡VOS NO EVALUÁS NADA, UN PROCESO!”.

El cruce de Julio Vaccari contra UN PERIODISTA de Independiente, en plena rueda de prensa. ⚠️🗣️pic.twitter.com/mWNl2vSL03

— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 17, 2025