En fotos y video las imágenes del entrenamiento inconcluso que realizó Universidad de Chile en el complejo deportivo Pedro Pompilio, cedido gentilmente por el club Boca Juniors

Último entrenamiento en Buenos Aires 📍💪🏼 ¡VAMOS BULLA! 🤘🏼🔵🔴 pic.twitter.com/QjgCmisNmR — Universidad de Chile (@udechile) August 19, 2025

La práctica de hoy en Complejo Pedro Pompillo 💪🏼⚽️ pic.twitter.com/Hbl0LMxCz9 — Universidad de Chile (@udechile) August 19, 2025

Debido a la precariedad de condiciones para poder trabajar, Gustavo Álvarez sólo practicó balones detenidos y algo de fútbol informal, pero sin dar pistas respecto a la alineación que oponfdrá ante Independiente.

En todo caso, la única duda pareciera estar en el reemplazante del lesionado Israel Poblete. Una posiblidad es que lo sustituya el uruguayo Sebastián Rodríguez y la otra es que ingrese Felipe Salomoni como marcador de punta izquierdo y Matías Sepúlveda pase a jugar en el medio campo

El compromiso de vuelta, válido por los octavos de final de Copa Sudamericana 2025, se disputará este miércoles 20 de agosto. Se jugará desde las 20:30 horas en el Estadio Libertadores de América.