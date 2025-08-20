El directorio de Blanco y Negro resolvió este martes en una reunión efectuada en el estadio Monumental la desvinculación de Jorge Almirón como entrenador de Colo Colo

As lo confirmó Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria que dirige al club´luego de concluida la reunión.

¡HUGO GONZÁLEZ Y LUIS PÉREZ ASUMIRÁN INTERINATO DE COLO COLO! Aníbal Mosa, timonel de ByN, aclaró que ambos exjugadores se harán cargo del primer equipo albo y explicó por qué no se dio la opción de Héctor Tapia. ▶️ Mira #ESPNF360Chile en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/W1XhJEYesC — ESPN Chile (@ESPNChile) August 19, 2025

Según información entregada por ADN Deportes, Almirón recibirá todos sus sueldos correspondientes a lo que resta de 2025, lo que significaría cerca de 760 mil dólares. A cambio, cedió a Colo Colo la totalidad de su renta correspondiente a 2026, que equivaldría a más de 2 millones de dólares, aproximadamente.

Con el argentino ya fuera del Estadio Monumental, los encargados de tomar las riendas del primer equipo de manera interina serán Hugo González y Luis Pérez, quienes, como mínimo, dirigirán el próximo viernes ante Palestino y hasta el Superclásico contra Universidad de Chile.

/José Pablo Verdugo