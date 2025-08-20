La “Reina del Pop” celebró su cumpleaños número 67 de manera muy personal y significativa: un viaje a Siena, Italia, para presenciar el Palio, la emblemática carrera de caballos que se realiza cada 16 de agosto desde 1482.

Acompañada por su pareja, el exfutbolista Akeem Morris, de 28 años, y por sus hijas Lourdes y Mercy, Madonna compartió con sus seguidores detalles de la experiencia en un reel de Instagram publicado el lunes 18 de agosto.

“No hay palabras para describir la emoción, la tensión y la pompa. ¡Un ritual verdaderamente sagrado, al presenciar a miles de personas guardar silencio antes de que inicie la carrera! La competencia misma es imposible de describir. Grazie mille! ¡Los sueños se hacen realidad!”, escribió la artista.

El viaje no solo le permitió cumplir un anhelo de larga data, sino también celebrar en grande su cumpleaños, rodeada de familia y con el lujo que caracteriza cada una de sus apariciones.

