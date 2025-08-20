– Revisa la programación en los octavos de vuelta por la Copa Libertadores
Martes 19 de agosto
- Vélez Sarsfield 2-0 Fortaleza , 18:00 horas. Estadio «Jose Amalfitani».
Goles:1-0, 7′ Maher Carrizo (VEL); 2-0, 28′ Tomás Galván (VEL)
Chilenos: Claudio Baeza jugó todo el partido y Diego Valdés está lesionado (VEL); Benjamín Kuscevic (FOR) está lesionado.
Global: Vélez Sarsfield 2-0 Fortaleza. En la ida empataron cero a cero.
São Paulo 1-1 Atlético Nacional, 20:30 horas. Morumbi.
Goles:1-0, 3′ Andre Silva (SP); 1-1, 68′ Alfredo Morelos de penal (ATN). Definición por Penales: Mateus Uribe erró (ATN); Lucas Moura convirtió (SP); Jorman Campuzano convirtió (ATN); Marcos Antonio erró (SP); Alfredo Morelos convirtió (ATN); Luciano convirtió (SP); William Tesillo convirtió (ATN); Enzo Díaz (convirtió); Marino Hinestroza erró (ATN); Cédric Soares convirtió (SP).
Chilenos: Gonzalo Tapia (SP)
Global: São Paulo 1-1 Atlético Nacional En la ida empataron cero a cero y por penales ganó Sao Paulo 4-3.
- Racing Club 3-1 Peñarol , 20:30 horas.
Goles:1-0, 7′ Adrián Martínez (RAC); 1-1, 15′ Nahuel Herrera (PEÑ); 2-1, 83′ Adrián Martínez de penal (RAC); 3-1, 90+3′ Franco Pardo (RAC)
Chilenos: Gabriel Arias fue titular y salió a los 90+2′ (RAC); Brayan Cortés jugó todo el partido (PEÑ)
Global: Racing 3-2 Peñarol . En la ida ganaron los uruguayos 1-0
Miércoles 20 de agosto
- Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño, 18:00 horas. Estadio «Jorge Luis Hirschi».
- Internacional vs. Flamengo (Erick Pulgar), 20:30 horas. Estadio «José Pinheiro Borda».
Jueves 21 de agosto
- LDU de Quito (Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán) vs. Botafogo, 18:00 horas. Estadio «Rodrigo Paz Delgado».
- River Plate (Paulo Díaz) vs. Libertad, 20:30 horas. Estadio Monumental.
- Palmeiras vs. Universitario (Rodrigo Ureña), 20:30 horas. Allianz Parque.
.Estos fueron los Resultados octavos de final ida Copa Libertadores
Martes 12 de agosto:
- Fortaleza 0-0 Vélez Sarsfield: 18:00 horas.
Goles: No hubo. Chilenos: Benjamín Kuscevic fue titular y salió lesionado a los 20′ (FOR); Claudio Baeza jugó todo el partido y recibió amarilla, Diego Valdés no fue citado por lesión (VEL)
Atlético Nacional 0-0 Sao Paulo: 20:30 horas.
Goles: No hubo. Chilenos:Gonzalo Tapia fue suplente (SP) Incidencias:14′ Edwin Cardona perdió un penal (ATN). 68′ Edwin Cardona perdió un penal (ATN)
Peñarol 1-0 Racing: 20:30 horas.
Gol: 1-0, 1-0, 78′ David Terans (PEÑ) Chilenos: Brayan Cortés es titular (PEÑ); Gabriel Arias es titular (RAC)
Miércoles 13 de agosto:
- Cerro Porteño 0-1 Estudiantes de La Plata: 18:00 horas.
Gol: 1-0, 28′ Bruno Henrique (FLA)
- Flamengo 1-0 Inter de Porto Alegre: 20:30 horas.
Gol: 1-0, 90+8′ Santiago Ascasibar (E)
Jueves 14 de agosto:
- Botafogo 1-0 Liga de Quito: 18:00 horas.
Gol: 1-‘0, 1´Artur Guimaraes (B)
- Universitario de Lima 0-4 Palmeiras: 20:30 horas.
Goles: 0-1, 7´Gustavo Gómez (P); 0-2, 12´José Manuel López (P); 0-3, Vitor Roque (P); 0-4, 75´José Manuel López (P)
- Libertad 0-0 River Plate: 20:30 horas.
Goles: No hubo
/José Pablo Verdugo