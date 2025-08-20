Peñarol, con Brayan Cortés como titular, cayó 3-1 ante Racing Club de Gabriel Arias en el Estadio Cilindro de Avellaneda, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y quedó eliminado del torneo internacional tras quedar con un marcador global de 3-2 abajo.

La previa del encuentro mostraba condiciones climáticas con mucha lluvia, que hacían pensar en una posible suspensión del encuentro, cosa que finalmente no pasó. La pelota eso sí, rodaba rápido por varios sectores del campo de juego y se frenaba en los sectores donde había más agua.

En cuanto al partido, el conjunto local se mostró sólido desde el inicio y abrió el marcador gracias a un gol de Adrián Martínez a los siete minutos que dejaba la llave igualada. Sin embargo, Peñarol reaccionó y logró el empate a través de Nahuel Herrera a los 15´, yéndose así al descanso con el partido empatado.

En la segunda mitad, Racing fue mucho más superior y con más corazón que fútbol pudo volver a colocarse en ventaja con otro gol de Adrián Martínez a los 83′, esta vez de penal.

Arias fue reemplazado por el técnico Gustavo Costas sobre el final, para hacer el ingreso de Facundo Cambeses, pensando en la definición por penales, pero fue ahí cuando en un córner apareció Franco Pardo a los 90+4,con un cabezazo para darle la clasificación a la academia.