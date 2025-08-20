Hoy continúan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde la Universidad de Chile intentará mantener su ventaja mínima frente a Independiente en su visita a Avellaneda.

A continuación, los días y horarios de cada encuentro, con sus respectivos resultados:

Martes 19 de agosto

Huracán (ARG) 1-3– Once Caldas (COL) vs. 18:00 horas, Estadio Huracán Buenos Aires

Global: Huracán 1 Once Caldas 4

Mushuc Runa (ECU) 2-1 Independiente del Valle (ECU) – 20:30 horas, Estadio Bellavista, Ambato.

Global: Mushuc Runa 2-2 Independiente del Valle, que clasificó por penales 4-2

Fluminense (BRA) 2-0 América de Cali (COL) – 20:30 horas, Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

Global: Fluminense 4-2 América de Cali

Miércoles 20 de agosto

Cienciano (PER) vs. Bolívar (BOL) – 18:00 horas, Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco. Universidad Católica (ECU) vs. Alianza Lima (PER) – 20:30 horas, Estadio Olímpico Atahualpa, Quito. Independiente (ARG) vs. Universidad de Chile (CHI) – 20:30 horas, Estadio Libertadores de América, Avellaneda.

Jueves 21 de agosto

Godoy Cruz (ARG) vs. Atlético Mineiro (BRA) – 18:00 horas, Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza. Lanús (ARG) vs. Central Córdoba (ARG) – 20:30 horas, Estadio Ciudad de Lanús.

Estos fueron los resultados de los partidos de IDA:

Martes 12 de agosto

Once Caldas 1-0 Huracán. 18:00 horas. Estadio Palogrande.

Gol: 1-0, 57´Dayto Moreno (OC) de penal

América de Cali 1-2 Fluminense. 20:30 horas. Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Goles:0-1, 7´Yerson Candelo; 0-2, 15´Agustín Cannobio; 1-2, 90+ 3 Cristián Barrios (A)

Independiente del Valle 1-0 Mushuc Runa. 20:30 horas. Estadio Banco Guayaquil.

Goles: 1-0, 19´Claudio Spinelli

Miércoles 13 de agosto Bolívar 2-0 Cienciano . 18:00 horas. Estadio «Hernando Siles». Goles : 1-0, 18´Martín Cauteruccio (B); 2-0, 58´Damián Batallini (B) Alianza Lima 2-0 Universidad Católica . 20:30 horas. Estadio «Alejandro Villanueva». Goles : 1-0, 76´Alan Cantero (A); 2-0, 88´Alan Cantero (A) Universidad de Chile 1-0 Independiente. 20:30 horas. Estadio Nacional. Gol: 1-0, 37´Lucas Assadi (U) .



Jueves 14 de agosto