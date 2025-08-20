Hoy continúan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde la Universidad de Chile intentará mantener su ventaja mínima frente a Independiente en su visita a Avellaneda.
A continuación, los días y horarios de cada encuentro, con sus respectivos resultados:
Martes 19 de agosto
Huracán (ARG) 1-3– Once Caldas (COL) vs. 18:00 horas, Estadio Huracán Buenos Aires
Global: Huracán 1 Once Caldas 4
Mushuc Runa (ECU) 2-1 Independiente del Valle (ECU) – 20:30 horas, Estadio Bellavista, Ambato.
Global: Mushuc Runa 2-2 Independiente del Valle, que clasificó por penales 4-2
Fluminense (BRA) 2-0 América de Cali (COL) – 20:30 horas, Estadio Maracaná, Río de Janeiro.
Global: Fluminense 4-2 América de Cali
Miércoles 20 de agosto
- Cienciano (PER) vs. Bolívar (BOL) – 18:00 horas, Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
- Universidad Católica (ECU) vs. Alianza Lima (PER) – 20:30 horas, Estadio Olímpico Atahualpa, Quito.
- Independiente (ARG) vs. Universidad de Chile (CHI) – 20:30 horas, Estadio Libertadores de América, Avellaneda.
Jueves 21 de agosto
- Godoy Cruz (ARG) vs. Atlético Mineiro (BRA) – 18:00 horas, Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza.
- Lanús (ARG) vs. Central Córdoba (ARG) – 20:30 horas, Estadio Ciudad de Lanús.
Estos fueron los resultados de los partidos de IDA:
Martes 12 de agosto
- Once Caldas 1-0 Huracán. 18:00 horas. Estadio Palogrande.
Gol: 1-0, 57´Dayto Moreno (OC) de penal
- América de Cali 1-2 Fluminense. 20:30 horas. Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
Goles:0-1, 7´Yerson Candelo; 0-2, 15´Agustín Cannobio; 1-2, 90+ 3 Cristián Barrios (A)
- Independiente del Valle 1-0 Mushuc Runa. 20:30 horas. Estadio Banco Guayaquil.
Goles: 1-0, 19´Claudio Spinelli
-
Miércoles 13 de agosto
- Bolívar 2-0 Cienciano. 18:00 horas. Estadio «Hernando Siles».
Goles: 1-0, 18´Martín Cauteruccio (B); 2-0, 58´Damián Batallini (B)
Alianza Lima 2-0 Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio «Alejandro Villanueva».
Goles: 1-0, 76´Alan Cantero (A); 2-0, 88´Alan Cantero (A)
- Universidad de Chile 1-0 Independiente. 20:30 horas. Estadio Nacional.
Gol: 1-0, 37´Lucas Assadi (U)
.
Jueves 14 de agosto
-
- Atlético Mineiro 2-1 Godoy Cruz. 18:00 horas. Arena MRV.
Goles: 0-1, 37´Santino Andino; 1-1, 67´Tomás Cuello (AM); 2-1, 89´Hulk
- Central Córdoba 1-0 Lanús. 20:30 horas. Estadio «Alfredo Terrera».
Gol: 1-0, 58´Gastón Verón (CC)