Soledad Guerrero lanza nuevo single de su última producción titulada Ella, se trata del sencillo número 11 titulado Tengo Frío. Tengo Frío, es un tema cargado de poesía, y hermosas metáforas, como solo la pluma de esta gran compositora sabe hacer. En esta ocasión el track viene acompañada de solo dos instrumentos, la guitarra de Soledad Guerrero y cello ejecutado por la talentosa Angela Acuña. El Álbum: Ella, lanzado en agosto pasado, contiene 13 sorprendentes sencillos, de los cuales diez se encuentran rotando en radios de arica a puerto natales. Soledad Guerrero, compositora, cantante, letrista y virtuosa guitarrista, ha sorprendido al público que asiste a sus presentaciones en vivo, que serán la tónica de este año, para esta gran artista Chilena, creadora de poemas hechos canción.Desde el 2024, la artista se ha dedicado a promocionar en forma constante la mayoría de los sencillos que componen el álbum «Ella», de esta se encuentran rotando en las emisoras de todo el país. Temas como: No era amor, Es imposible, Menti, Nada me debes, nada te debo, Donde late un corazón, Canción a Cerati (desde el cielo), Julita la buenita y Rosas Amarillas, En que me equivoque y Ella; siempre plasmando su sello y sonido propio. Acompañada de su fiel compañera, su guitarra más una banda compuesta por grandes músicos nacionales, con su estilo, sello y sonido propio, logrando una obra de excepción.Se trata de un álbum abierto en el que realiza un recorrido musical por diferentes fusiones, estilos y nuevos sonidos, además integra nuevos instrumentos.



RESEÑA DE LA COMPOSITORA …

“TENGO FRÍO” habla de un sentimiento poderoso que está fuera de control. Es una declaración de humildad frente a algo que no puedes y tampoco quieres controlar, porque prefieres ser sincero(a). Esto, este amor, te está pasando y está fuera de cualquier lógica y cualquier resistencia… pero… “Una puerta siempre abierta” NO SIGNIFICA que tu estarás ahí dentro, esperando a que otro vaya y venga cuando quiera. “Tengo Frío” eres tú frente a ti, sabiendo que aunque todo vuelva a otro(a), tú siempre volverás primero a ti mismo(a), porque ya sabes muy bien caminar por “Caminos Solitarios” y sabes también que ser vulnerable y reconocerlo, te hace más fuerte para elegir tu soledad, “Asumida y Aprendida” antes que un mal amor. Y aunque todo vuelva a ti… siempre es mejor elegirte primero tu y desde ese lugar encontrar la certeza de un amor verdadero.



ALGO DE HISTORIA DE LA ARTISTA

Con más de 35 años de trayectoria ininterrumpida en la música, Soledad Guerrero vuelve a demostrar su gran capacidad y talento como intérprete, guitarrista y compositora. Estuvo escribiendo silenciosamente por un largo tiempo, lo que es su más reciente álbum, mostrando madurez y solidez como artista. Esta vez vuelve con ciertos elementos del Folk, Pop Rock y la trova para incorporarlos en sus obras, así escribe para sus propios álbumes. Soledad Guerrero, ha compuesto para otros artistas ligados a la música romántica y pop. Comenzó su carrera en el programa de televisión Sábados Gigantes, junto a otros intérpretes como Luis Jara y Myriam Hernández. Lanzó su primer trabajo solista compartiendo la autoría con Alberto Plaza, Soledad (1993), el cual incluía uno de sus más famosos hits "Aprendí de ti". Participó en Competencias por todo el mundo y en OTI Chile ocupando 2do lugar en dos oportunidades. Realizó gira por toda Latinoamérica presentando " Cariño mío", tema que también la llevó a sonar en las radios de Bogotá, Medellín y Cali, en un concurso realizado por radios de Colombia y que se llamó " Cante con Soledad". Esto trajo muy buenas ventas de su Álbum, dejando un potencial mercado en Colombia.

Viajó a Los Ángeles, USA a registrar “Yo soy Sol” (2001), el cual tuvo una mayor influencia del rock. Junto a sus productores , hicieron una versión de “Walk on the wild side”, de Lou Reed. Por este trabajo obtuvo el máximo galardón entregado por periodistas de espectáculos, el Premio Apes y también la Nominación al Premio Altazor en su país, por la cual obtuvo el premio a mejor Compositor con la canción “Secreta Intimidad”, que sonó en radios de Chile y el mundo en la Voz de Cecilia Echenique. En su siguiente disco “Edad de Sol” (2010), invitó a otros artistas, entre ellos: Andrea Tessa, Alexis Venegas y Pablo Herrera, con este último, grabó el single “Quiéreme así” . Este trabajo le valió el premio al Mejor compositor e Intérprete en el Festival Internacional, Festivegas, en esa misma ciudad.Vuelve a ganar Festivegas con su tema «Donde late un corazón» en 2019. Ha compuesto para varios artistas en Chile y el extranjero entre los que destacan Andrea Tessa, Eduardo Gatti, Cecilia Echenique, Grupo La Mafia, por mencionar algunos. Por si fuera poco, ha compuesto la música de los temas centrales en varias teleseries chilenas.

Soledad Guerrero, ha realizado la promoción de sus 10 singles anteriores en forma constante por lo que está muy agradecida de las emisoras radiales, de la prensa escrita y de la televisión; que la acogen y la apoyan con cariño.