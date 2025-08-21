Inicio Humor Cuidado con las interpretaciones Humor Cuidado con las interpretaciones Por Editor Prensa - agosto 21, 2025 187 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Fíjese bien en lo que dice Y especialmente fíjese bien en lo que contesta De lo contrario pueden producirse situaciones como esta: Artículos relacionadosMás del autor Una razón más que convincente para votar por la derecha Karol Lucero, un abonado a esta sección Hinchas de la U ahora la agarraron con Leandro Fernández DEJA UNA RESPUESTA Cancelar respuestaIniciar sesión para dejar un comentario Santiago nubes enter location 10.9 ° C 12.3 ° 9.5 ° 71 % 4.6kmh 100 % Jue 18 ° Vie 9 ° Sáb 11 ° Dom 15 ° Lun 20 °