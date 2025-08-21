A continuación los testimonios gráficos y visuales de lo sucedido en el estadio de Independiente (Imágenes sensibles)
Aca se ve como un hincha de independiente lo empuja al hincha de la U que finalmente cayo al vacio, Una absoluta verguenza de las dos partes.
Mataron a un niño de 14 años Cobra, Por más que sea hincha de Católica, aquí no hay colores, es inaceptable lo que pasó, Unos asesinos totales los de independiente pic.twitter.com/XqdIrNj40m
— Fernando Riquelme (@Fernan2riquelme) August 21, 2025
Son todos unos simios. Imposible que en pleno 2025 la gente se siga matando por se hincha de un equipo.💀💀 Manada de pendejo.pic.twitter.com/dcOZmrTHqp
— 𝔼𝕃 𝕁𝔸𝕀𝕊𝔼ℕ𝔹𝔼ℝ𝔾🎩 𝕏 (@ElJaisenberg_) August 21, 2025
🚨ÚLTIMO MINUTO 🚨
Embajador en Argentina José Antonio Boeragallo en @24HorasTVN confirma 9 hospitalizados graves, 8 Chilenos , 1 Argentino, hasta el momento no se confirman fallecidos.#VamosLaU #mataron #copasudamericana2025 pic.twitter.com/ncZE3j56uY
— El Siete (@ElSieteCl) August 21, 2025
Así quedó el Estadio Libertadores de América luego de los incidentes entre hinchas de Independiente y U. de Chile ❌🚨 pic.twitter.com/dd934OOGzO
— DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) August 21, 2025
Lamentables incidentes del publico de la U de Chile, arrojando objetos desde la tribuna visitante. pic.twitter.com/XKQf9wD4uj
— Tribuna Roja (@tribunarojaok) August 21, 2025
🇦🇷🇨🇱 LA BARRA DE INDEPENDIENTE ENTRÓ A LA TRIBUNA DE LA U DE CHILE.
⚠️ SE VE A ALGUIEN CAYENDO DE LA TRIBUNA HACIA AFUERA DEL ESTADIO. pic.twitter.com/KP4OveiDt2
— Matías Villar (@matiivillar_) August 21, 2025
https://twitter.com/mauroszeta/status/1958348263322796083
Bajame este video @CONMEBOL, todo tuyo
Hace dos horas que la gente de U de Chile está tirándole butacas, botellas de video y palos a los de Independiente, bombas de estruendo y prendiendo fuego butacas…
Conmebol impidió que haya policía y seguridad privada. Los dirigentes… pic.twitter.com/rrBw5vMLrr
— Nelson Lafit (@nelsonlafit) August 21, 2025
⚠️🇨🇱 LOS HINCHAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE PRENDIENDO FUEGO EN LAS BUTACAS DE INDEPENDIENTE, PIDIERÓN QUE DESALOJEN LA TRIBUNA. https://t.co/5DSgonpfWL
— Sportcit (@sportcit) August 21, 2025
