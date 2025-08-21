A continuación los testimonios gráficos y visuales de lo sucedido en el estadio de Independiente (Imágenes sensibles)

Aca se ve como un hincha de independiente lo empuja al hincha de la U que finalmente cayo al vacio, Una absoluta verguenza de las dos partes.

 

 

 

Imagen

Imagen

Imagen

Debido a todos los incidentes, los hinchas de Independiente buscaron refugio dentro del campo de juego.

Imagen

Imagen

https://twitter.com/mauroszeta/status/1958348263322796083

 

/

Artículos relacionadosMás del autor