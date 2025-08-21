La más reciente encuesta «Colombia Opina» (Invamer, julio 2024) revela un panorama crítico para el gobierno de Gustavo Petro, con datos que reflejan descontento ciudadano, nostalgia por líderes polémicos y rechazo a la diplomacia con Venezuela.
1. La Caída de Petro: 58% de Rechazo
-
Solo 4 de cada 10 colombianos aprueban su gestión.
-
Posibles causas: Crisis económica, reformas estancadas y polémicas alianzas internacionales.
2. La Paradoja Uribe: Condenado pero Popular
-
Álvaro Uribe, a pesar de su condena a prisión domiciliaria, mantiene una aprobación del 45%.
-
Análisis: Refleja la polarización y la percepción de mano dura contra la inseguridad.
3. El Rechazo al Acercamiento con Maduro
-
La creación de una zona binacional con Venezuela en julio generó rechazo mayoritario.
-
Clave geopolítica: Los colombianos perciben riesgos en alinearse con un régimen sancionado internacionalmente.
Prioridades Ciudadanas: Seguridad Supera a la Economía
Al preguntar por el principal problema del país, los resultados exponen una sociedad en alerta:
-
Orden público (32.8%) – La inseguridad domina la agenda.
-
Desempleo/Economía (18%) – Aunque crítico, queda eclipsado por la violencia.
-
Corrupción (13.7%) – Persiste como un mal endémico.
Interpretación estratégica:
-
Petro enfrenta un doble desafío: recuperar confianza en seguridad y reactivar la economía.
-
La sombra de Uribe resalta que los votantes añoran liderazgos fuertes en temas de orden público.
Conclusión: Riesgos para Petro y Oportunidades para la Oposición
-
Petro pierde capital político: su enfoque en paz social y diálogo con Maduro no cala en una ciudadanía preocupada por la inseguridad.
-
La oposición podría capitalizar este malestar, especialmente si vincula a Petro con el fracaso de modelos chavistas.
¿Seguirá la caída en las próximas encuestas? Dependerá de su capacidad para ajustar el rumbo o de si la oposición logra un relato convincente.
