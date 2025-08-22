Juan Carlos Toti Pasman (Buenos Aires, 28 de marzo de 1973) es un periodista deportivo y abogado argentino. En su carrera, trabajó con reconocidos periodistas como Fernando Niembro, Enrique Macaya Márquez, Marcelo Araujo, Juan Fazzini y Gonzalo Bonadeo. También dicta clases en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo, junto con otros colegas entre los que se destaca Walter Nelson.

Trabaja en Radio La Red, desde 1996 y también conduce un programa deportivo De fútbol se habla así, por DirecTV Sports Argentina.

Fue justamente en este programa, de gransintonía en Argentina que Toti Pasman partió por asegurar que antes del partido se le había advertido a la dirigencia de Independiente que operativo dispuesto para el partido involucraba muchos riesgos por la ubicación que se le había destinado a la numerosa hinchada de Universidad de Chile.

DOCUMENTOS REVELADORES: ANTES DEL PARTIDO SE HABÍAN ADVERTIDO LOS RIESGOS 🚨 ▶️ @totipasman repasó la información exclusiva de Doble Amarilla con los datos del operativo de seguridad para el duelo entre Independiente y U de Chile.#SeHablaAsíDSPORTS pic.twitter.com/IIprlTq9pW — DSPORTS (@DSports) August 21, 2025

Y después fue aún más allá asegurando que la Conmebol fallará en contra de Independiente por ser el organizador del espectáculo y que por lo tanto la clsificación será para Universidad de Chile

"99,9% QUE U DE CHILE PASA DE FASE" ▶️ @totipasman adelantó información sobre el veredicto tras los incidentes entre Independiente y el cuadro chileno. #SeHablaAsíDSPORTS pic.twitter.com/chWeUKWn6t — DSPORTS (@DSports) August 21, 2025

En cuanto a Universidad de Chile, según Pasman, la sanción que recibiría sería jugar el próximo partido de Copa Sudamericana con Alianza de Lima en el estadio Nacional sin presencia de público y que sus hinchas quedan impedidos de asistir a cualquier partido programado por la Conmebol en Sudamerica

