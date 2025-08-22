Dos explosiones sacudieron la tarde del jueves 21 de agosto las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali, en lo que las autoridades atribuyen a un posible ataque terrorista. El hecho ocurrió a las 2:50 p. m. en una concurrida zona comercial, sorprendiendo a transeúntes y comerciantes que habitualmente conviven con la presencia militar en el sector.

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) confirmó que el atentado dejó seis personas muertas, incluido un menor de nueve años, y al menos 71 heridos, aunque advirtió que la cifra podría aumentar con el paso de las horas. De acuerdo con los reportes, un camión cargado con explosivos fue abandonado frente al acceso principal de la base. Testigos registraron también la presencia de un segundo vehículo con cilindros de gas que no alcanzó a detonar.

En un comunicado oficial, la FAC señaló que se adelantan labores de verificación de daños y se mantiene abierta la investigación para determinar las causas y responsables del ataque: “Este acto terrorista atenta contra la población civil y la vida de los hombres y mujeres que sirven a los colombianos desde la FAC”.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, informó a través de su cuenta en X que equipos de las secretarías de Salud, Seguridad y Riesgo fueron desplegados de inmediato para la atención de los heridos.

