En una semana marcada por la inscripción de los pactos parlamentarios y movimientos clave en el oficialismo, la encuesta Black & White entregó su más reciente sondeo sobre la carrera presidencial y la percepción ciudadana frente al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Reconfiguración de pactos políticos

En la oposición, se inscribieron dos principales pactos:

«Cambio por Chile» , conformado por Republicanos, Partido Nacional Liberal (PNL) y Partido Social Cristiano (PSC) .

«Chile grande y unido», que agrupa a la UDI, RN, Evópoli y Demócratas.

Este último se vio tensionado por el caso del diputado Miguel Ángel Calisto, quien buscaba postular al Senado por Aysén. Finalmente, fue excluido del pacto —principalmente por resquemores de la UDI debido a su situación judicial— y optó por sumarse a la «lista alternativa» del oficialismo.

En el oficialismo, también se inscribieron dos listas:

«Unidad para Chile» , compuesta por el Frente Amplio (FA), Partido Comunista (PC), Partido Socialista (PS), PPD, PR y PL .

«Verdes, Regionalistas y Humanistas», la lista alternativa integrada por Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista, surgida tras las críticas de Jaime Mulet y Tomás Hirsch contra los partidos grandes por restar espacio a otras candidaturas.

Además, se registró el pacto «Izquierda Ecologista Popular», conformado por el Partido Igualdad y el Partido Humanista.

La fractura oficialista tuvo consecuencias directas en el gabinete: el presidente Gabriel Boric removió al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, perteneciente al FRVS, dejándolos sin representación en el Ejecutivo.

Panorama presidencial: Kast a la cabeza

En cuanto a la elección presidencial, la encuesta de Black & White revela que:

José Antonio Kast (Republicanos) encabeza la intención de voto con un 35% , aumentando 6 puntos porcentuales respecto al sondeo anterior.

Jeanette Jara (PC) , quien había mantenido una posición destacada, cayó 5 puntos porcentuales .

Evelyn Matthei (UDI) se mantiene en los primeros lugares.

Este resultado marca la primera vez que Kast lidera la carrera presidencial en los sondeos de esta encuestadora.

La baja en el apoyo a Jara se explica en parte por sus recientes traspiés, como la contradicción sobre la propuesta de aborto en su programa a primarias, tema que sí estaba presente inicialmente, pero fue eliminado en su nuevo plan de gobierno conjunto.

Escenarios de segunda vuelta

La encuesta también evaluó escenarios de balotaje:

En un enfrentamiento entre Matthei y Jara , un 55% votaría por Evelyn Matthei , con mayor respaldo entre hombres , el segmento ABC1 , y personas de 35 a 54 años .

En un eventual duelo entre Kast y Jara, el 57% optaría por Kast, con mayor apoyo en los segmentos ABC1 y C2, y en personas de 35 a 54 años.

Elección parlamentaria y evaluación del Gobierno

Respecto a las parlamentarias, el pacto «Cambio por Chile» (Republicanos, PNL y PSC) lidera las preferencias con un 37%, especialmente entre hombres y personas de 35 a 54 años.

En cuanto a la evaluación del Presidente Gabriel Boric:

Su aprobación cayó al 32% , una baja de 2 puntos porcentuales respecto a la semana anterior.

Solo un 25% aprueba la gestión del Gobierno en materia de delincuencia, también con una caída de 2 puntos porcentuales.

El principal problema del país sigue siendo la inseguridad, delincuencia y narcotráfico, con un 77% de menciones como primera o segunda prioridad ciudadana.

