Universidad Católica inaugurará mañana su nuevo estadio enfrentando a Unión Española y la U jugará el domingo con Everton
Programación Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025
VIERNES 22 DE AGOSTO
- Colo Colo vs. Palestino a las 15:00 hrs, en el Estadio Municipal de La Cisterna.
- Deportes Limache vs. O’Higgins a las 20:30 hrs, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.
SÁBADO 23 DE AGOSTO
- Cobresal vs. Unión a Calera a las 15:00 hrs, en el Estadio El Cobre.
- Audax Italiano vs. Coquimbo Unido a las 17:30 hrs, en el Estadio Bicentenario de La Florida.
- Universidad Católica vs. Unión Española a las 20:00 hrs, en el Estadio Claro Arena.
DOMINGO 24 DE AGOSTO
- Deportes La Serena vs. Huachipato a las 12:30 hrs, en el Estadio La Portada.
- Universidad de Chile vs. Everton a las 15:00 hrs, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános.
- Deportes Iquique vs. Ñublense a las 17:30 hrs, en el Estadio Tierra de Campeones.
/José Pablo Verdugo