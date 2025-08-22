El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, advirtió un “escenario polar” para la Región Metropolitana, con temperaturas extremas que se harán sentir desde este viernes y durante todo el fin de semana, como consecuencia del sistema frontal que dejó lluvias y nieve en la zona central del país.

🔹 “Escenario polar” en Santiago

Según el experto, la capital vivirá uno de los episodios más fríos en décadas, con temperaturas que superarán registros históricos. “Todo el registro histórico en Santiago es de 4,2°C, y vamos a tener una mínima en el centro de Santiago (…) de -3°C«, afirmó Leyton.

🔹 Pronóstico por días

Viernes 22 de agosto

Temperatura máxima : 8°C

Temperatura mínima: 0°C (se espera alrededor de las 21:00 horas)

Sábado 23 de agosto

Heladas extremas después de la medianoche.

Mínima en Santiago centro : -3°C

Máxima : 10°C

Zonas más frías del sector norte de la región (Lampa, Tiltil, Colina, Polpaico): hasta -5°C

Domingo 24 de agosto

Cielo despejado

Extremas : 10°C y -1°C en Santiago centro

En el sector norte de la región, las mínimas podrían llegar a -3°C y en algunas zonas hasta -4°C

🔹 Vuelve el calor: lunes y martes

Aunque las mínimas seguirán bajas, las temperaturas máximas se recuperarán rápidamente a partir del lunes:

Lunes 25 de agosto : mínima de 1°C y máxima de 18°C

Martes 26 de agosto: mínima de 3°C y máxima de 22°C

🔹 Recomendaciones ante el frío extremo

Ante este evento meteorológico inusual, se recomienda a la ciudadanía:

Evitar cambios bruscos de temperatura

Proteger a niños, adultos mayores y personas en situación de calle

Revisar sistemas de calefacción y ventilación

Abrigar adecuadamente a mascotas

Atender alertas de Senapred en caso de heladas severas o emergencias

Con este episodio de bajas temperaturas, se espera un aumento en la demanda energética, así como posibles complicaciones por heladas en caminos rurales, especialmente en comunas del sector norte de la Región Metropolitana. Las autoridades se mantienen en alerta y llaman a tomar las precauciones necesarias.

