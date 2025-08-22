– Revisa la programación en los octavos de vuelta por la Copa Libertadores
Martes 19 de agosto
- Vélez Sarsfield 2-0 Fortaleza , 18:00 horas. Estadio «Jose Amalfitani».
Goles:1-0, 7′ Maher Carrizo (VEL); 2-0, 28′ Tomás Galván (VEL)
Chilenos: Claudio Baeza jugó todo el partido y Diego Valdés está lesionado (VEL); Benjamín Kuscevic (FOR) está lesionado.
Global: Vélez Sarsfield 2-0 Fortaleza. En la ida empataron cero a cero.
São Paulo 1-1 Atlético Nacional, 20:30 horas. Morumbi.
Goles:1-0, 3′ Andre Silva (SP); 1-1, 68′ Alfredo Morelos de penal (ATN). Definición por Penales: Mateus Uribe erró (ATN); Lucas Moura convirtió (SP); Jorman Campuzano convirtió (ATN); Marcos Antonio erró (SP); Alfredo Morelos convirtió (ATN); Luciano convirtió (SP); William Tesillo convirtió (ATN); Enzo Díaz (convirtió); Marino Hinestroza erró (ATN); Cédric Soares convirtió (SP).
Chilenos: Gonzalo Tapia (SP)
Global: São Paulo 1-1 Atlético Nacional En la ida empataron cero a cero y por penales ganó Sao Paulo 4-3.
- Racing Club 3-1 Peñarol , 20:30 horas.
Goles:1-0, 7′ Adrián Martínez (RAC); 1-1, 15′ Nahuel Herrera (PEÑ); 2-1, 83′ Adrián Martínez de penal (RAC); 3-1, 90+3′ Franco Pardo (RAC)
Chilenos: Gabriel Arias fue titular y salió a los 90+2′ (RAC); Brayan Cortés jugó todo el partido (PEÑ)
Global: Racing 3-2 Peñarol . En la ida ganaron los uruguayos 1-0
Miércoles 20 de agosto
- Estudiantes de La Plata 0-0. Cerro Porteño, 18:00 horas. Estadio «Jorge Luis Hirschi».
Global: Estudiantes de La Plata 1 Cerro Porteño 0 En la ida ganó Estudiantes 1-0.
- Internacional 0-2 Flamengo , 20:30 horas. Estadio «José Pinheiro Borda».
Goles: 0-1, 27′ Giorgian De Arrascaeta (FLA); 0-2, 88′ Pedro (FLA)
Chilenos: Erick Pulgar (FLA)
Global: Internacional 0 Flamengo 3 En la ida ganó Flamengo 1-0.
Jueves 21 de agosto
LDU de Quito 2-0 Botafogo, 18:00 horas. Estadio «Rodrigo Paz Delgado»
Goles: 1-0, 7′ Gabriel Villamil (LDU): 2-0, 60′ Lisandro Alzugaray, de penal (LDU)
Chilenos: Fernando Cornejo fue titular hasta los 90+5′ y Lautaro Pastrán fue suplente (LDU)
Global: En la ida ganó Botafogo 1-0. LDU clasificó por global de 2-1.
River Plate vs. Libertad, 20:30 horas. Estadio Monumental.
Goles: 1-0, 28′ Sebastián Driussi (RIV); 1-1, 42′ Robert Rojas (LIB). Definición por Penales: Ignacio Fernández convirtió (RIV), Jorge Recalde erró (LIB), Miguel Borja convirtió (RIV), Diego Viera convirtió (LIB), Marcos Acuña erró (RIV), Hernesto Caballero erró (LIB), Lucas Martínez Quarta convirtió (RIV), Marcelo Fernández erró (LIB) Chilenos: Paulo Díaz fue titular y salió lesionado tras el primer tiempo (RIV) Incidencias:. 53′ Expulsado Giuliano Galoppo (RIV).
Global: En la ida empataron 0-0. Clasificó River por penales.
Palmeiras 0-0 Universitario , 20:30 horas. Allianz Parque.
Goles: No hubo.
Chilenos: No jugó Rodrigo Ureña (U) por estar lesionado
Global: Clasificó Palmeiras que en la ida ganó 4-0
.Estos fueron los Resultados octavos de final ida Copa Libertadores
Martes 12 de agosto:
- Fortaleza 0-0 Vélez Sarsfield: 18:00 horas.
Goles: No hubo. Chilenos: Benjamín Kuscevic fue titular y salió lesionado a los 20′ (FOR); Claudio Baeza jugó todo el partido y recibió amarilla, Diego Valdés no fue citado por lesión (VEL)
Atlético Nacional 0-0 Sao Paulo: 20:30 horas.
Goles: No hubo. Chilenos:Gonzalo Tapia fue suplente (SP) Incidencias:14′ Edwin Cardona perdió un penal (ATN). 68′ Edwin Cardona perdió un penal (ATN)
Peñarol 1-0 Racing: 20:30 horas.
Gol: 1-0, 1-0, 78′ David Terans (PEÑ) Chilenos: Brayan Cortés es titular (PEÑ); Gabriel Arias es titular (RAC)
Miércoles 13 de agosto:
- Cerro Porteño 0-1 Estudiantes de La Plata: 18:00 horas.
Gol: 1-0, 28′ Bruno Henrique (FLA)
- Flamengo 1-0 Inter de Porto Alegre: 20:30 horas.
Gol: 1-0, 90+8′ Santiago Ascasibar (E)
Jueves 14 de agosto:
- Botafogo 1-0 Liga de Quito: 18:00 horas.
Gol: 1-‘0, 1´Artur Guimaraes (B)
- Universitario de Lima 0-4 Palmeiras: 20:30 horas.
Goles: 0-1, 7´Gustavo Gómez (P); 0-2, 12´José Manuel López (P); 0-3, Vitor Roque (P); 0-4, 75´José Manuel López (P)
- Libertad 0-0 River Plate: 20:30 horas.
Goles: No hubo
