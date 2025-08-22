El nombre de Alexandra Litvinova ha irrumpido con fuerza en la prensa nacional, no solo por su vínculo sentimental con Alexis Sánchez, sino por los crecientes rumores que apuntan a un posible embarazo de la modelo junto al histórico delantero de La Roja.

De acuerdo con La Tercera, la supuesta paternidad del “Niño Maravilla” sería uno de los factores que han condicionado las ofertas deportivas que hoy analiza, en medio de la incertidumbre de su futuro tras la inminente salida del Udinese. Sin embargo, el delantero de 36 años no ha confirmado que vaya a convertirse en padre por primera vez.

En paralelo, Litvinova compartió en Instagram un anuncio de carácter familiar. En un video, mostró primero a su mascota antes de viajar y luego ya instaladas en Italia. “Seis meses de preparación de papeleo, un mes de noches sin dormir y lo logramos. Empezando nuestro nuevo capítulo de la vida en Italia”, escribió con emoción.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de usuarios chilenos que aseguraron que el embarazo ya comenzaría a notarse y destacaron su look: un vestido blanco y holgado, estilo que se ha repetido en sus recientes apariciones. “Vamos a ser tíos”, “Felicidades por el sobrino maravilla” y “Que ese bebé sea la inspiración de nuestro Alexis” fueron algunos de los mensajes más recurrentes.

/gap