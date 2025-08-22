Este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance actualizado por el sistema frontal que ha afectado a diversas regiones del país, desde Coquimbo hasta Los Lagos.

🔹 Afectación a personas y viviendas

En la Región de O’Higgins , se reportan 2 personas damnificadas .

En Coquimbo , 2 personas en situación de calle fueron albergadas .

En cuanto a viviendas afectadas , se contabilizan: 66 viviendas con daño menor en la Región Metropolitana 10 viviendas con daño menor en O’Higgins



🔹 Interrupciones viales y cierres preventivos

Región de Valparaíso:

Rinconada : cierre preventivo de las rutas Cuesta Chacabuco (E-115 G) y Las Bateas (E-105 G) .

San Esteban : cierres en rutas Campos de Ahumada (E-795) y San Francisco (E-753) .

Olmué : cierre de la Cuesta La Dormida desde las 20:00 horas por acumulación de nieve .

Cabildo: cierre de la Ruta E-411, a la altura del km 59.8, también por nieve acumulada.

Región Metropolitana:

San José de Maipo : cierre del camino hacia San José de Maipo , desde La Obra , por nieve .

Lo Barnechea: cierre preventivo de las rutas G-21 (camino a Farellones) y G-19 (camino Pie Andino).

Región de O’Higgins:

En Machalí, fue habilitado el tránsito en la Ruta H-25 Cruce El Guindal (Carretera del Cobre), tras haber sido suspendido por nieve.

Región de Los Lagos:

En Chaitén, se mantiene el cierre preventivo de la Ruta 7 Cuesta Moraga, entre los km 264 al 267 (sector Mirador – sector La Cumbre), para camiones, desde las 20:30 hrs del 21 de agosto hasta las 08:00 hrs del 22 de agosto.

🔹 Suspensión de clases

Diversas comunas reportaron suspensión de clases en establecimientos educacionales:

Valparaíso : San Antonio, Putaendo y San Esteban

Metropolitana : Pirque, Puente Alto, Lo Barnechea y San José de Maipo

O’Higgins: Machalí

🔹 Cierres de pasos fronterizos

A raíz de las condiciones meteorológicas, Senapred también informó el cierre de pasos fronterizos clave:

Complejo Fronterizo Los Libertadores (Valparaíso)

Complejo Fronterizo Pehuenche (Maule)

Complejo Fronterizo Cardenal Samoré (Los Lagos)

🔹 Trabajos en curso

En la Región Metropolitana, se llevan a cabo trabajos de habilitación con camiones hidrojet en sectores críticos de las comunas de Maipú, Lo Espejo, La Florida y Renca.

Condiciones meteorológicas

Senapred monitorea continuamente la situación meteorológica, anticipando posibles nuevas medidas de prevención ante el avance del sistema frontal que ha dejado lluvias, nieve y afectaciones en infraestructura y servicios básicos.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/psg