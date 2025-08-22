Este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance actualizado por el sistema frontal que ha afectado a diversas regiones del país, desde Coquimbo hasta Los Lagos.
🔹 Afectación a personas y viviendas
-
En la Región de O’Higgins, se reportan 2 personas damnificadas.
-
En Coquimbo, 2 personas en situación de calle fueron albergadas.
-
En cuanto a viviendas afectadas, se contabilizan:
-
66 viviendas con daño menor en la Región Metropolitana
-
10 viviendas con daño menor en O’Higgins
-
🔹 Interrupciones viales y cierres preventivos
Región de Valparaíso:
-
Rinconada: cierre preventivo de las rutas Cuesta Chacabuco (E-115 G) y Las Bateas (E-105 G).
-
San Esteban: cierres en rutas Campos de Ahumada (E-795) y San Francisco (E-753).
-
Olmué: cierre de la Cuesta La Dormida desde las 20:00 horas por acumulación de nieve.
-
Cabildo: cierre de la Ruta E-411, a la altura del km 59.8, también por nieve acumulada.
Región Metropolitana:
-
San José de Maipo: cierre del camino hacia San José de Maipo, desde La Obra, por nieve.
-
Lo Barnechea: cierre preventivo de las rutas G-21 (camino a Farellones) y G-19 (camino Pie Andino).
Región de O’Higgins:
-
En Machalí, fue habilitado el tránsito en la Ruta H-25 Cruce El Guindal (Carretera del Cobre), tras haber sido suspendido por nieve.
Región de Los Lagos:
-
En Chaitén, se mantiene el cierre preventivo de la Ruta 7 Cuesta Moraga, entre los km 264 al 267 (sector Mirador – sector La Cumbre), para camiones, desde las 20:30 hrs del 21 de agosto hasta las 08:00 hrs del 22 de agosto.
🔹 Suspensión de clases
Diversas comunas reportaron suspensión de clases en establecimientos educacionales:
-
Valparaíso: San Antonio, Putaendo y San Esteban
-
Metropolitana: Pirque, Puente Alto, Lo Barnechea y San José de Maipo
-
O’Higgins: Machalí
🔹 Cierres de pasos fronterizos
A raíz de las condiciones meteorológicas, Senapred también informó el cierre de pasos fronterizos clave:
-
Complejo Fronterizo Los Libertadores (Valparaíso)
-
Complejo Fronterizo Pehuenche (Maule)
-
Complejo Fronterizo Cardenal Samoré (Los Lagos)
🔹 Trabajos en curso
En la Región Metropolitana, se llevan a cabo trabajos de habilitación con camiones hidrojet en sectores críticos de las comunas de Maipú, Lo Espejo, La Florida y Renca.
Condiciones meteorológicas
Senapred monitorea continuamente la situación meteorológica, anticipando posibles nuevas medidas de prevención ante el avance del sistema frontal que ha dejado lluvias, nieve y afectaciones en infraestructura y servicios básicos.
