Este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance actualizado por el sistema frontal que ha afectado a diversas regiones del país, desde Coquimbo hasta Los Lagos.

🔹 Afectación a personas y viviendas

  • En la Región de O’Higgins, se reportan 2 personas damnificadas.

  • En Coquimbo, 2 personas en situación de calle fueron albergadas.

  • En cuanto a viviendas afectadas, se contabilizan:

    • 66 viviendas con daño menor en la Región Metropolitana

    • 10 viviendas con daño menor en O’Higgins

🔹 Interrupciones viales y cierres preventivos

Región de Valparaíso:

  • Rinconada: cierre preventivo de las rutas Cuesta Chacabuco (E-115 G) y Las Bateas (E-105 G).

  • San Esteban: cierres en rutas Campos de Ahumada (E-795) y San Francisco (E-753).

  • Olmué: cierre de la Cuesta La Dormida desde las 20:00 horas por acumulación de nieve.

  • Cabildo: cierre de la Ruta E-411, a la altura del km 59.8, también por nieve acumulada.

Región Metropolitana:

  • San José de Maipo: cierre del camino hacia San José de Maipo, desde La Obra, por nieve.

  • Lo Barnechea: cierre preventivo de las rutas G-21 (camino a Farellones) y G-19 (camino Pie Andino).

Región de O’Higgins:

  • En Machalí, fue habilitado el tránsito en la Ruta H-25 Cruce El Guindal (Carretera del Cobre), tras haber sido suspendido por nieve.

Región de Los Lagos:

  • En Chaitén, se mantiene el cierre preventivo de la Ruta 7 Cuesta Moraga, entre los km 264 al 267 (sector Mirador – sector La Cumbre), para camiones, desde las 20:30 hrs del 21 de agosto hasta las 08:00 hrs del 22 de agosto.

🔹 Suspensión de clases

Diversas comunas reportaron suspensión de clases en establecimientos educacionales:

  • Valparaíso: San Antonio, Putaendo y San Esteban

  • Metropolitana: Pirque, Puente Alto, Lo Barnechea y San José de Maipo

  • O’Higgins: Machalí

🔹 Cierres de pasos fronterizos

A raíz de las condiciones meteorológicas, Senapred también informó el cierre de pasos fronterizos clave:

  • Complejo Fronterizo Los Libertadores (Valparaíso)

  • Complejo Fronterizo Pehuenche (Maule)

  • Complejo Fronterizo Cardenal Samoré (Los Lagos)

🔹 Trabajos en curso

En la Región Metropolitana, se llevan a cabo trabajos de habilitación con camiones hidrojet en sectores críticos de las comunas de Maipú, Lo Espejo, La Florida y Renca.

Condiciones meteorológicas

Senapred monitorea continuamente la situación meteorológica, anticipando posibles nuevas medidas de prevención ante el avance del sistema frontal que ha dejado lluvias, nieve y afectaciones en infraestructura y servicios básicos.

