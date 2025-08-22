A continuación, resultados de cada encuentro:

Martes 19 de agosto

Huracán (ARG) 1-3– Once Caldas (COL) vs. 18:00 horas, Estadio Huracán Buenos Aires

Global: Huracán 1 Once Caldas 4

Mushuc Runa (ECU) 2-1 Independiente del Valle (ECU) – 20:30 horas, Estadio Bellavista, Ambato.

Global: Mushuc Runa 2-2 Independiente del Valle, que clasificó por penales 4-2

Fluminense (BRA) 2-0 América de Cali (COL) – 20:30 horas, Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

Global: Fluminense 4-2 América de Cali

Miércoles 20 de agosto

Cienciano (PER) 0-2 Bolívar (BOL) – 18:00 horas, Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

Global: Cienciano 0 Bolívar 4

Universidad Católica (ECU) 1-2 Alianza Lima (PER) – 20:30 horas, Estadio Olímpico Atahualpa, Quito.

Global: Universidad Católica 1 -4 Alianza Lima

Independiente (ARG) 1-1 Universidad de Chile (CHI) – 20:30 horas, Estadio Libertadores de América, Avellaneda.

Global: Partido cancelado. Conmebol debe resolver que pasa con este partido

Jueves 21 de agosto

Godoy Cruz (ARG) 0-1 Atlético Mineiro (BRA) – 18:00 horas, Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza.

Global: Godoy Cruz 1 Atlético Mineiro 3

Lanús (ARG) 1-0 Central Córdoba (ARG) – 20:30 horas, Estadio Ciudad de Lanús.

Global: Lanus 1 Central Córdoba 1. Por penales ganó Lanús 4-2

Estos fueron los resultados de los partidos de IDA:

Martes 12 de agosto

  • Once Caldas 1-0 Huracán. 18:00 horas. Estadio Palogrande.

Gol: 1-0, 57´Dayto Moreno (OC) de penal

  • América de Cali 1-2 Fluminense. 20:30 horas. Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Goles:0-1, 7´Yerson Candelo; 0-2, 15´Agustín Cannobio; 1-2, 90+ 3 Cristián Barrios (A)

  • Independiente del Valle 1-0 Mushuc Runa. 20:30 horas. Estadio Banco Guayaquil.

Goles: 1-0, 19´Claudio Spinelli

  • Miércoles 13 de agosto

    • Bolívar 2-0 Cienciano. 18:00 horas. Estadio «Hernando Siles».

    Goles: 1-0, 18´Martín Cauteruccio (B); 2-0, 58´Damián Batallini (B)

    Alianza Lima 2-0 Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio «Alejandro Villanueva».

    Goles: 1-0, 76´Alan Cantero (A); 2-0, 88´Alan Cantero (A)

    • Universidad de Chile 1-0 Independiente. 20:30 horas. Estadio Nacional.

    Gol: 1-0, 37´Lucas Assadi (U)

Jueves 14 de agosto

    • Atlético Mineiro 2-1 Godoy Cruz. 18:00 horas. Arena MRV.

    Goles: 0-1, 37´Santino Andino; 1-1, 67´Tomás Cuello (AM); 2-1, 89´Hulk

    • Central Córdoba 1-0 Lanús. 20:30 horas. Estadio «Alfredo Terrera».

    Gol: 1-0, 58´Gastón Verón (CC)

