El ansiado regreso a San Carlos de Apoquindo tardó pero llegó con nombre y jugadores nuevos. Este sábado 23 de agosto se dio el regreso para la franja quien enfrentó a la Unión Españolaz

La franja sufría cuatro bajas en esta ocasión por lesiones. A continuación puedes revisar el parte médico entregado por el club universitario:

Agustín Farías: esguince ligamento colateral medial rodilla.

Fernando Zuqui: lesión ligamento cruzado anterior rodilla.

Dylan Escobar: lesión muscular aductor largo en etapa de reintegro.

Darío Melo: lesión muscular isquiotibial en etapa de reintegro.

Los primeros minutos veíamos a una UC muy replegada instalada en el suelo defensivo y con poco poderío ofensivo mientras que los visitantes se instalaban con total comodidad en suelo ofensivo con una línea mucha más adelantada que su rival.

En los 12’ llegaba la primera jugada de peligro tras un centro por el sector izquierdo de Mena donde hay un rechazo de cabeza de un defensor y en la insistencia aparecía Montes que con un frentazo manda la pelota al travesaño, se salvaba el equipo hispano.

Por los 27’ la UC ejerció daño por banda izquierda Clemente Montes conducía por el costado para finalizar la jugada con una vertical a pierna diestra que termina en las manos del meta Parra que no tuvo ningún tipo de inconveniente ante el feble disparo cruzado.

La inauguración del marcador llegaba a los 30’ quien más que Fernando Zampedri tras un tiro de esquina ejecutado por Jhojan Valencia es Zampedri que desde el punto penal se eleva y manda la pelota a un costado imposible para el guardameta Parra que se estiraba pero no alcanzaba a tocar el esférico 1-0 lo ganaba el equipo cruzado en su nueva casa.

🥹⚽🛡 ¡TENÍA QUE SER EL TORO HISTÓRICO! Simplemente… FERNANDO MATÍAS ZAMPEDRI.#LosCruzados ganan 1-0 a Unión Española en el estreno del Claro Arena. Disfruta los partidos de la #LigaDePrimera 2025. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/xxHwS7FN0d — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 24, 2025

La reacción de los visitantes llegaba rápido a los 31’ atacaban por el medio mediante Aranguiz que eludió un rival y dentro del área el volante caía tras recibir un leve toque de Corral. La primera determinación del juez fue sancionar penal pero fue llamado por el VAR y cambió su decisión ya que fue un mínimo contacto y el deportista quería sacar más provecho de la jugada.

Por la segunda etapa apenas a los 46’ la UC tuvo para anotar pero no fue efectiva tras una fuerte presión de Medel quien punteó el esférico para asistir a Montes que a pierna diestra saca un remate muy elevado. Desperdiciando una tremenda oportunidad.

La Unión tenía un buen inicio del segundo tiempo dominaba en la posesión y en las jugadas de peligro por los 58’ Contreras por banda derecha sacó un centro elevado que Ratotti cabeceó con total libertad en el área rival pero el esférico se le fue muy elevado. Desperdiciaba una gran chance el combinado hispano.

A los 77’ la Católica se animó a probar desde fuera del área Alfred Canales sacó un potente tiro desde fuera del área que complicó al arquero Parra quien dejó un gran rebote que no pudo aprovechar Diego Valencia ya que llegaba exigido y cayendo en plena definición.

Por los 83’ Diego Valencia se escapaba por la banda diestra y sacó un potente tiro a media altura que el guardameta Parra despeja con sus manos.

En los 86’ la Unión tuvo el empate tras un pase extraordinario de un hispano y es Marín que entra con total libertad en área rival y remata apurado donde el arquero Bernedo logra tocar el esférico e impedir el tanto que posteriormente despejó Arancibia.

Una vez llegado a los noventa minutos se agregaron siete más de juego.

La visita tuvo el empate por los 90+3’ tras un centro elevado y es un hispano que de un cabezazo casi manda la pelota a la red pero el zaguero Branco Ampuero estuvo notable para sacar el tiro desde la línea y se producía el contragolpe cruzado, la UC fue letal tras una conducción de Rossel quien iba por banda izquierda y terminó cediendo al otro lado donde venía Diego Valencia quien esperó un momento para el desmarque de Eduard Bello quien saca un zurdazo imposible para el arquero 2-0 lo ganaba la Universidad Católica.

De esta manera terminaba el partido con una victoria 2-0 de la UC. El equipo universitario no brilló pero cumplió en el marcador. El mejor jugador de la UC fue Zampedri quien le abrió el camino al equipo cruzado, seguido por un veloz Montes.

Al menos 20.141 personas estuvieron presente en el recinto de Las Condes esta noche.

El próximo partido de la UC es ante Cobresal mientras que la UE se medirá ante Ñublense.

ESTAMOS AMPLIANDO/ Por Nissin Alvo R. Fotos Universidad Católica y Unión Española. Videos: TNT Sports

/José Pablo Verdugo. Fotos: twitter Unión Española y Universidad Católica