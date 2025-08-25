Agosto finaliza con el anuncio del Travel Sale 2025, que se llevará a cabo entre el 25 y el 27 de este mes, consolidándose como la antesala estratégica para planificar viajes durante las Fiestas Patrias.

En 2024, más de 502 mil chilenos viajaron fuera del país en estas fechas, un récord impulsado por los tres días de feriado. Este año, las expectativas apuntan a una tendencia similar, especialmente si se confirma una extensión del descanso.

Según cifras de la Junta de Aeronáutica Civil y Assist Card, Brasil lideró los destinos más visitados en 2024 con 144.197 pasajeros chilenos. Dentro de ese flujo, 67 mil pasaron por São Paulo —en su mayoría en tránsito— y 38 mil eligieron Río de Janeiro. Argentina ocupó el segundo lugar con 84.568 visitantes, concentrados en Buenos Aires y las viñas de Mendoza, mientras que Perú se posicionó tercero con 77.536 viajeros atraídos por su gastronomía y oferta cultural.

En rutas de mayor distancia, Estados Unidos recibió a 42.231 turistas chilenos, y España a 34.975, consolidándose como los destinos más demandados en Norteamérica y Europa, respectivamente.

En paralelo, Assist Card anunció descuentos de hasta 45% y la opción de “Hijos Gratis” en modalidad Múltiples Viajes durante el Travel Sale. “Desde la compañía queremos festejar la alegría de las Fiestas Patrias y nada mejor que hacerlo en la instancia del Travel Sale”, señaló Renzo Caldarella, gerente de venta directa de Assist Card Chile, quien además subrayó la importancia de priorizar la seguridad en un mes marcado por celebraciones y gastronomía.

Con este escenario, el Travel Sale 2025 se proyecta como una oportunidad clave para que los chilenos aseguren experiencias en el extranjero, combinando precios preferenciales, destinos consolidados y la creciente relevancia de viajar con respaldo en seguridad.

