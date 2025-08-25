Programación y Resultados Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025
VIERNES 22 DE AGOSTO
- Colo Colo vs. Palestino a las 15:00 hrs, en el Estadio Municipal de La Cisterna.
Goles: No hubo
- Deportes Limache 2-2 O’Higgins a las 20:30 hrs, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.
Goles:1-0, 37′ Facundo Pons (LIM); 1-1, 87′ Martín Sarrafiore (OHI); 1-2, 90+2′ Arnaldo Castillo (OHI); 2-2, 90+6′ Misael Llantén (LIM) Incidencias: Daniel Castro fue expulsado a los 49′ (LIM). Guillermo Pacheco fue expulsado cuando el partido ya había finalizado (LIM).
SÁBADO 23 DE AGOSTO
- Cobresal 1-0 Unión a Calera a las 15:00 hrs, en el Estadio El Cobre.
Gol: 1-0, 71′ Jorge Henríquez, de penal (CSAL)
- Audax Italiano 0-1 Coquimbo Unido a las 17:30 hrs, en el Estadio Bicentenario de La Florida.
1-0, 71′ Jorge Henríquez, de penal (CSAL)
Universidad Católica 2-0 Unión Española a las 20:00 hrs, en el Estadio Claro Arena.
Goles: 1-0, 30′ Fernando Zampedri (UC); 2-0, 90+5′ Eduard Bello (UC)
DOMINGO 24 DE AGOSTO
- Deportes La Serena 0-2 Huachipato a las 12:30 hrs, en el Estadio La Portada.
Goles: 0-1, 51 Rafael Caroca’ (HUA); 0-2, 90+7′ Mario Briceño (HUA)
Universidad de Chile vs. Everton a las 15:00 hrs, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános. POSTERGADO
- Deportes Iquique 0-2 Ñublense a las 17:30 hrs, en el Estadio Tierra de Campeones.
Goles:0-1, 36′ Gonzalo Sosa (ÑUB); 0-2, 55′ Gabriel Graciani (ÑUB) Incidencias: César Fuentes (IQQ) fue expulsado a los 32′.
