Otros datos importantes que dejó la fecha 21 jugada el fin de semana: prácticamente el único que puede seguir deándole caza al líder es la U, si es que gana su partido pendiente con Everton y reduce los 12 puntos de ventaja que tienen los «Piratas».

Universidad Católica se ilusiona con llegar a la Copa Libertadores, ya que con un partido menos se puso a 4 puntos de Audax Italiano.

Y lo de Colo Colo es muy complicado: quedó en 10° lugar y para meterse en la copa Sudamericana debe desplazar a Cobresal, Huachipato y Ñublense

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo