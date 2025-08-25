Imitando lo que alguna vez hizo Pablo Guede en el estadio Monumental de Colo Colo, los Dragones Celestes plantaron una ruda en el Tierra de Campeones y les resultó todo al revés

Esto fue lo que aconteció:

👀🍀🪴 ¿Cambiará la suerte de los Dragones Celestes? Con el fin de revertir su mal presente, Deportes Iquique colocó una ruda en el Tierra de Campeones. #MatchdayDomingo. Disfruta los partidos de la #LigaDePrimera 2025. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/1QSeEZr7O5 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 24, 2025

Y esta las consecuencias:

fue chistoso si, en menos de 5 minutos se expulsó fuentes, hizo gol ñublense y puch quedó suspendido contra limache, todo gracias a la ruda

Les sirvió caleta la ruda pic.twitter.com/lQ38bOl04n — LAS PIERNAS DE POBLETE (P) (@puxalacustion1) August 24, 2025

Con más pena que la cresta, somos más de la B y sin saber si la próxima temporada hay ascenso. Puch, Rojas y Blazquez los únicos con garra #Iquique — El iquiqueño (@VladimirMunoz24) August 25, 2025

Hoy en el partido de iquique me paso algo que nunca había sentido. Me tape la cara y no vi mas los últimos 20 minutos. Equipo ctm horrible, no meten,no tocan,no corren, no arman nada. Una vergüenza el deportes iquique de rossi y cia.Una burla para los 7500 hinchas que fueron. — Milovan Stanojevic (@Beastiex) August 25, 2025

/José Pablo Verdugo