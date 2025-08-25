Imitando lo que alguna vez hizo Pablo Guede en el estadio Monumental de Colo Colo, los Dragones Celestes plantaron una ruda en el Tierra de Campeones y les resultó todo al revés

Esto fue lo que aconteció:

 

Y esta las consecuencias:

Imagen

fue chistoso si, en menos de 5 minutos se expulsó fuentes, hizo gol ñublense y puch quedó suspendido contra limache, todo gracias a la ruda

/José Pablo Verdugo

