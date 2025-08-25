El comediante y locutor radial Willy Sabor fue víctima de un nuevo asalto violento este viernes 22 de agosto en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana, mientras acompañaba a un amigo en la entrega de un celular pactada a través de Marketplace.

Según relató el propio animador, la emboscada ocurrió en una dirección falsa proporcionada por los delincuentes, donde al menos siete personas los intimidaron con armas de fuego. El ataque derivó en el robo de un vehículo, equipos de grabación y el celular personal del afectado. “Me pegaron súper fuerte, me llegaron a botar”, declaró en conversación con Canal 13, tras formalizar la denuncia en la 45ª Comisaría de Cerro Navia.

Willy explicó que se encontraba junto a su amigo Cristián grabando contenido publicitario cuando aprovecharon la ocasión para concretar la venta del dispositivo móvil. “Había fácil cuatro pistolas, yo temía por mi amigo y su familia”, detalló, subrayando la tensión del momento.

A pesar de la violencia del asalto, ambos lograron escapar sin lesiones graves. Sin embargo, el episodio refleja una repetición preocupante: en octubre del año pasado, el comediante ya había sido víctima de una encerrona en la que también perdió su vehículo.

