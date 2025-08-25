Desde los primeros hinchas que ingresaron al nuevo estadio, la llegada de los jugadores, el corte de cinta, la imitación de Kramer, los fuegos artificiales, el gol de Zampedri y la celebración en los vestuarios
Dicen que una imagen vale más que mil palabras.
Por lo tanto, he aquí la inauguración del maravilloso Claro Arena
Un sueño, ¡estamos viviendo un sueño! 🤍💙
El mejor lugar del mundo, ¡nuestro Claro Arena! ✨️ pic.twitter.com/pyRenqIeOY
— Universidad Católica (@Cruzados) August 24, 2025
Una noche que quedará en nuestra historia…¡inolvidable! ⚪️🔵
Viviendo un sueño en nuestro Claro Arena ✨️ pic.twitter.com/1elEVOeQvv
— Universidad Católica (@Cruzados) August 24, 2025
La llegada de #LosCruzados = 𝐂𝐈𝐍𝐄 🎥
Dale ▶️ y disfruta de este primer momento de La Franja en nuestro Claro Arena 🏟️✨ pic.twitter.com/gsnUYH0Vba
— Universidad Católica (@Cruzados) August 23, 2025
El Claro Arena está por sobre todas mis expectativas , es realmente impresionante visualmente, una acustica exquisita y simplemente hermoso y nuestro 😍💙🤍@Cruzados @clarochile_cl #LosCruzados#ClaroArena#UnNuevoLugarDeEncuentro pic.twitter.com/dpKo8aUrTT
— Juan Ignacio Jorquera (@juanchojorquera) August 23, 2025
¡Tremendo show de @StefanKramerS en nuestro Claro Arena! 👏
Y @miguelinho_25, ¡un crack de arquero! 😂
Gracias por ser parte de ese gran y hermoso día, ¡el día que regresamos a casa! 🤍💙 pic.twitter.com/YawYgsdYA2
— Universidad Católica (@Cruzados) August 23, 2025
Maravilla el Claro Aravena, que demuestra cómo se pueden hacer bien las cosas, también en el fútbol; con seguridad, con accesibilidad universal, respetando el entorno y el medio ambiente. Bienestar en la experiencia estadio 🏟️ Felicitaciones @Cruzados pic.twitter.com/Ipz3sx9qPP
— Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) August 23, 2025
https://twitter.com/JuanAndresCarra/status/1959385098048143644
¡𝐇𝐨𝐲 𝐧𝐨𝐬 𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐥𝐚ⵑ ✨
Un camarín de primer nivel para esperar a Universidad Católica 😍🔝 ¡Hoy #LosCruzados saltan a la cancha del Claro Arena con nuestra nueva camiseta conmemorativa! ⚪🔵
¡𝑬𝒔𝒂 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒆𝒕𝒂, 𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒎𝜾́.ᐟ… pic.twitter.com/rrdyNwk9S1
— Universidad Católica (@Cruzados) August 23, 2025
¡𝑯𝒐𝒚 𝒕𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒊𝒎𝒐𝒔 𝒂 𝒗𝒆𝒓.ᐟ 🤍💙
🤳 Un momento único: ¡Volver a casa! 😍 Estos son nuestros primeros hinchas que ingresaron a las tribunas del Claro Arena 🏟️✨
¡Vaaamos #LosCruzados! ⚪🔵 pic.twitter.com/TbGBM7uEwM
— Universidad Católica (@Cruzados) August 23, 2025
José Pablo Verdugo