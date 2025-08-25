Desde los primeros hinchas que ingresaron al nuevo estadio, la llegada de los jugadores, el corte de cinta, la imitación de Kramer, los fuegos artificiales, el gol de Zampedri y la celebración en los vestuarios

Dicen que una imagen vale más que mil palabras.

Por lo tanto, he aquí la inauguración del maravilloso Claro Arena

Un sueño, ¡estamos viviendo un sueño! 🤍💙 El mejor lugar del mundo, ¡nuestro Claro Arena! ✨️ pic.twitter.com/pyRenqIeOY — Universidad Católica (@Cruzados) August 24, 2025

Una noche que quedará en nuestra historia…¡inolvidable! ⚪️🔵 Viviendo un sueño en nuestro Claro Arena ✨️ pic.twitter.com/1elEVOeQvv — Universidad Católica (@Cruzados) August 24, 2025

La llegada de #LosCruzados = 𝐂𝐈𝐍𝐄 🎥 Dale ▶️ y disfruta de este primer momento de La Franja en nuestro Claro Arena 🏟️✨ pic.twitter.com/gsnUYH0Vba — Universidad Católica (@Cruzados) August 23, 2025

El Claro Arena está por sobre todas mis expectativas , es realmente impresionante visualmente, una acustica exquisita y simplemente hermoso y nuestro 😍💙🤍@Cruzados @clarochile_cl #LosCruzados#ClaroArena#UnNuevoLugarDeEncuentro pic.twitter.com/dpKo8aUrTT — Juan Ignacio Jorquera (@juanchojorquera) August 23, 2025

¡Tremendo show de @StefanKramerS en nuestro Claro Arena! 👏 Y @miguelinho_25, ¡un crack de arquero! 😂 Gracias por ser parte de ese gran y hermoso día, ¡el día que regresamos a casa! 🤍💙 pic.twitter.com/YawYgsdYA2 — Universidad Católica (@Cruzados) August 23, 2025

Maravilla el Claro Aravena, que demuestra cómo se pueden hacer bien las cosas, también en el fútbol; con seguridad, con accesibilidad universal, respetando el entorno y el medio ambiente. Bienestar en la experiencia estadio 🏟️ Felicitaciones @Cruzados pic.twitter.com/Ipz3sx9qPP — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) August 23, 2025

https://twitter.com/JuanAndresCarra/status/1959385098048143644

¡𝐇𝐨𝐲 𝐧𝐨𝐬 𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐥𝐚ⵑ ✨ Un camarín de primer nivel para esperar a Universidad Católica 😍🔝 ¡Hoy #LosCruzados saltan a la cancha del Claro Arena con nuestra nueva camiseta conmemorativa! ⚪🔵 ¡𝑬𝒔𝒂 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒆𝒕𝒂, 𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒎𝜾́.ᐟ… pic.twitter.com/rrdyNwk9S1 — Universidad Católica (@Cruzados) August 23, 2025

¡𝑯𝒐𝒚 𝒕𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒊𝒎𝒐𝒔 𝒂 𝒗𝒆𝒓.ᐟ 🤍💙 🤳 Un momento único: ¡Volver a casa! 😍 Estos son nuestros primeros hinchas que ingresaron a las tribunas del Claro Arena 🏟️✨ ¡Vaaamos #LosCruzados! ⚪🔵 pic.twitter.com/TbGBM7uEwM — Universidad Católica (@Cruzados) August 23, 2025

