El tenista nacional Nicolás Jarry (102°) tuvo un amargo debut en el US Open 2025 tras sufrir una derrota a manos del checo Jakub Mensik (16°), cayendo en tres sets en la jornada inaugural del cuadro principal.

Jarry tuvo un apretado primer set quedando 6-5 arriba, pero terminó siendo derrotado por un marcador de 7-6(5), 6-3 y 6-4, en dos horas y 24 minutos.

La primera raqueta criolla tuvo un irregular partido, con algunos destellos de su juego, pero con muchos fallos que permitieron al europeo concretar sus opciones luego de esa primera manga inicial que se fue al tie break.

En el segundo set, Mensik quebró de entrada y quedó 2-0, lo que ratificó luego con su servicio y que terminaría ganando por 6-3.

En el set final Mensik fue mucho más agresivo que la raqueta nacional, logrado quebrarle a Jarry y quedar 5-4 arriba. «Nico» pudo igualar con tres break points que lamentablemente desperdició, cerrándose definitivamente la derrota.

