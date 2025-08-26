María Laura Donoso, reconocida como uno de los rostros televisivos más emblemáticos de los años 90 en Chile, vuelve a captar la atención pública con una apuesta por nuevos formatos de vinculación digital.

La ex Miss Reef decidió incursionar en la plataforma para adultos Arsmate, donde anunció que compartirá contenido visual exclusivo, transmisiones en vivo y videollamadas privadas. Según explicó, su propuesta apunta a “encuentros sin censura, pensados para quienes buscan una experiencia más directa y personal”.

Durante su trayectoria en la pantalla chica, Donoso se consolidó como referente de simpatía, carisma y sensualidad. Hoy, asegura que mantiene plena vigencia y se declara preparada para cautivar a una nueva generación con un estilo propio y diferenciado.

“Estoy soltera y más libre que nunca”, afirmó en la presentación oficial de su arribo a la plataforma, destacando la libertad personal y profesional que respalda este nuevo movimiento.

Con esta decisión, la ex figura televisiva no solo reafirma su capacidad de adaptación, sino que también evidencia cómo figuras públicas de trayectoria pueden capitalizar su imagen en entornos digitales que priorizan cercanía, exclusividad y autenticidad.

