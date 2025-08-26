Desde que saltó a la fama en 2019 gracias a su participación en el reality «Resistiré», producido por Mega y MTV, Keyy Caputto se ha consolidado como una de las celebridades más populares en redes sociales. La modelo mexicana, que conquistó al público con su carisma y fuerte personalidad durante el programa, hoy cuenta con casi 700 mil seguidores en Instagram.

A pesar de haber dado un giro trascendental en su vida con la llegada de la maternidad en 2023, la influencer no ha perdido protagonismo. Muy por el contrario, continúa cautivando a sus fanáticos con publicaciones que reflejan su dedicación al deporte y a un estilo de vida saludable.

En los últimos días, Caputto compartió una serie de imágenes en bikini que rápidamente se viralizaron, donde luce una figura envidiable. Sus seguidores no han dudado en llenarla de elogios, destacando tanto su belleza como la constancia que mantiene para estar en su mejor momento.

Además de su faceta como modelo e influencer, Keyy ha demostrado tener un gran manejo de las plataformas digitales, compartiendo sesiones fotográficas y momentos de su día a día que refuerzan su conexión con el público. Hoy, a sus 28 años, la mexicana se encuentra en una etapa plena, combinando su rol de madre con su faceta de celebridad digital.

Todo indica que el fenómeno Keyy Caputto seguirá creciendo en las redes, donde cada publicación confirma que la ex participante de «Resistiré» atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera.

