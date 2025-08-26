Lo que suele ser un gesto de camaradería se convirtió en un incómodo episodio mediático. Tras la derrota del Werder Bremen por 4-1 frente al Eintracht Frankfurt en la primera fecha de la Bundesliga, Marco Friedl decidió presentarse ante las cámaras con la camiseta de su excompañero Michael Zetterer —hoy jugador del Eintracht— para evitar aparecer con el torso descubierto. Sin embargo, este detalle desató un error en plena transmisión en vivo.

La cronista Katharina Kleinfeldt, de la cadena Sky, lo confundió con un futbolista del equipo rival y abrió la entrevista con una afirmación equivocada: “Hoy ganaron 4-1, ¿es la victoria inicial que esperaban?”. La respuesta de Friedl fue tajante: “Soy jugador del Werder Bremen…”.

El silencio posterior y la repetida disculpa de la periodista evidenciaron la incomodidad. Kleinfeldt trató de recomponerse: “Disculpe… Marco, lo siento”. El capitán del Bremen, aún sorprendido, confesó después: “Nunca me había pasado algo así. Es extraño y también un poco ridículo”. Recordó además que había hablado con la reportera apenas 90 minutos antes del inicio del partido.

La escena se viralizó rápidamente en redes sociales, amplificando la incomodidad. Kleinfeldt reconoció más tarde su error: “La situación es muy desagradable y molesta”, explicó, atribuyendo el lapsus a la camiseta equivocada que llevaba el jugador. Y añadió con tono conciliador: “Espero que Marco pueda sonreír después de unos días”.

Pese al blooper, la periodista continuó con normalidad su labor y participó al día siguiente en el programa deportivo Doppelpass de Sport1.

En lo futbolístico, la goleada del Eintracht se selló con tantos de Can Uzun, Ansgar Knauff y un doblete de Jean Mateo, mientras Justin Njinmah descontó para el Bremen.

